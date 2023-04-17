Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı



Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT'te kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde İzmit Karabaş Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Kartepe ilçesi yönüne giden Aslan A. yönetimindeki 60 ADJ 893 plakalı otomobil ile sahil kenarındaki açık otoparktan caddeye çıkan Ömür D. yönetimindeki 41 F 9571 plakalı otomobil, ışıklı kavşakta çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Otomobillerde sıkışan Aslan A. ve oğlu Taha A. ile diğer otomobilde bulunan Ömür D., Sultan D. ve Ecrin D. itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 5 yaralı, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2023-04-17 21:00:08



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