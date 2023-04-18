Villaya kenevir serası kurmuşlar

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Selda Hatun TAN/KANDIRA (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, polisin bir villaya düzenlediği operasyonda, dikili halde 64 kök Hint keneviri ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kandıra ilçesinde bir villada kenevir yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Ekipler, villaya operasyon düzenledi. Operasyonda dikili halde 64 kök Hint keneviri, 7 kimyasal sıvı, 7 adaptör, 8 havalandırma fanı, 7 led lamba, 5 hava filtresi, 2 termometre, 3 siyah renkli kova,1 ph metre, 1 iç kısmı folyo kaplı kumaş kabini, 2 alüminyum havalandırma borusu ve 1 havalandırma motoru ele geçirildi. Villaya sera kurduğu belirlenen M.S.Ü. ve Y.A. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 2 şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kandira Selda Hatun TAN

2023-04-18 21:35:47



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