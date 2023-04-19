Servis minibüsü alev alev yandı

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Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli),(DHA)-KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde seyir sırasında alev alan servis minibüsü, kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 06.00 sıralarında D-100 kara yolu Yeniyalı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Abdullah Özgül (38) idaresindeki 41 P 8478 plakalı servis minibüsü, seyir sırasında yanmaya başladı. Özgül, aracı yol kenarına çekip, indikten sonra itfaiyeye haber verdi. Bu sırada alevler, aracın tamamını sardı. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale edip, söndürdü. Minibüs kullanılamaz duruma gelirken, yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI

2023-04-19 13:20:04



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