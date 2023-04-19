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Bakan Varank, Gebze'de 'Aşı ve İlaç Geliştirme Kampüsü' açılışına katıldı (2)

DHA

Bakan Varank, Gebze'de 'Aşı ve İlaç Geliştirme Kampüsü' açılışına katıldı (2)


TOGG'UN ÖNÜNE ATLAYAN 2 KİŞİ KAPUTU ÖPTÜ
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli´nin Gebze ilçesinde AK Parti Gebze Seçim Koordinasyon Merkezi´nin açılışına katıldı. Açılışın yapıldığı alana yerli ve milli otomobil Togg ile gelen Bakan Varank´a vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Bakan Varank´ın kullandığı Togg´un önüne atlayan iki kişi Togg´un kaputunu öptü.
BUNLAR TÜRKİYE´YE BİR KAOS DÜZENİ VAAT EDİYORLAR
Kendisini bekleyen partililere seslenen Bakan Varank, Millet İttifakı´na yönelik eleştirilerde bulundu. Millet İttifakı´nın kaos vaat ettiğini ifade eden Bakan Varank şunları söyledi:
"Biz hep bir şeyleri üretmenin, taş üstünde taş koymanın derdinde olduk ama karşımızda bir yıkım ekibi var. Hangi projeyi getirirsek getirelim `Biz istemeyiz´ diyen bir ekip var. İşte Türkiye'nin otomobilini hatırlayın. Kılıçdaroğlu çıktı, ekranların karşısına ne dedi? `Bakanlar, başbakanlar bir araya geldiler, iş adamları bir araya geldiler otomobil üretiyorlardı hani nerede otomobil´ diye sordu mu? Peki nerede otomobil, burada Gebze'de. Peki şimdi ağızlarını açabiliyorlar mı? Açamıyorlar ama bu sadece Türkiye'nin otomobilinde değil. Emin olun Türkiye'nin her meselesinde aynılar. Türkiye'nin yararına ne varsa bunlar karşı çıktı. Türkiye'ye hangi hizmeti getirmek istediysek bunlar karşı çıktı. Bakınız 7´li koalisyon diye bir koalisyon kurdular. Ne diyorlar? Biz 7 tane cumhurbaşkanı yardımcısıyla, bir tane cumhurbaşkanı bir araya gelecek bu ülkeyi yöneteceğiz diyorlar. 'Hepimiz aynı anda karar vereceğiz, biz karar verdiğimizde netice alacağız' diyorlar. Ben buradaki her bir arkadaşımıza soruyorum. Bırakın ülkeyi, bırakın bir şirketi, sizin apartmanınızda, bir tane apartman yöneticisi, yedi tane de yardımcısı olsa, bunların hepsi ortak karar verir, apartmanı yönetmeye çalışsa o apartmanı yönetebilirler mi? Bunlar Türkiye'ye bir kaos düzeni vaat ediyorlar. Aslında Türkiye'ye biz kaos getireceğiz diyorlar onun için bunlara müsaade etmememiz lazım."
`BUNLARIN KOLTUK SEVDASINI BİZİM BU SEÇİMDE SANDIĞA GÖMMEMİZ LAZIM´
Millet İttifakı´na yönelik eleştirilerine devam eden Bakan Varank, "Bakın yola çıkarken ne dediler? `Biz güçlendirilmiş parlamenter sistemi getireceğiz´ dediler değil mi? Bugün bakıyorsunuz o genel başkanlardan hiçbir tanesi meclise girmiyor. Peki bir tane bile genel başkan meclise girmiyorsa o meclis mi güçlüdür, genel başkanların dahil olduğu meclis mi güçlüdür? Aslında başından beri bu milleti kandırıyorlar. Ne dediler? `Ucube bir sistem var, biz bu sistemi değiştireceğiz dediler´ değil mi. Ama bakıyorsunuz bugün millete beş yıllık vaatlerde bulunuyorlar. Demek ki bunların derdi sistemle değil. Bunların derdi koltuk sevdasıyla koltuk. Bakın birbirlerine nasıl koltuk dağıtıyorlar. `Seni bakan yaptım, seni Cumhurbaşkanı yaptım´ diyorlar. İşte bunların bu koltuk sevdasını bizim bu seçimde sandığa gömmemiz lazım. Bu eski Türkiye anlayışını, bu koltuk kapma sevdasını sandığa gömmemiz lazım" dedi.
İSİM VERMEDEN LÜTFÜ TÜRKKAN´I ELEŞTİRDİ
Konuşmasının devamında İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan´a yönelik konuşan Bakan Varank "Biz millet iradesinden yanayız diyorlar değil mi? Bakın burada İYİ Parti'nin bir milletvekili adayı var. Birinci sırada bir milletvekili adayı var. Bu adamı hepimiz tanıyoruz değil mi? Bu şehirde neler yaptığını biliyoruz değil mi? Devletin arazilerini işgal edip, kaçak inşaat yaptığını biliyoruz değil mi? Devlet o inşaatları yıkarken onun fotoğraflarını çeken basın mensubunu dövdürttüğünü biliyoruz değil mi? Aynı zamanda şehit kardeşine küfrettiğini biliyoruz değil mi? Şimdi böyle bir adam Kocaelilileri temsil edebilir mi? Bakın millet iradesinden yanayız diyorlar ama aynı adamı getirip kendi listelerinin en üstüne yazıyorlar. Çünkü bunların milletle bir dertleri yok. Millete sorsalar, o adamı o listenin birinci sırasına ben eminim ki İYİ Partililer de yazdırmazdı. Ama millete bunu sormuyorlar. Bunların derdi çıkar kavgası. Çıkarlarına geldiği için böyle şaibeli bir ismi bile o listenin başına yazabiliyorlar. Ama Allah'ın izniyle biz bunlara cevabı sandıkta vereceğiz" dedi.
`TÜRKİYE GEMİSİNİ YOLUNDA TUTABİLECEK BİR TANE KAPTAN VAR, ERDOĞAN´
Dünyanın iyi bir yere gitmediğini ifade eden Bakan Mustafa Varank, "Dünya daha iyi bir yere gitmiyor. Bu siyasi çalkantılar, bu türbülanslar, savaşlar, dünyada devam edecek. İşte dünyada böyle bir konjonktür varken Türkiye gemisini yolunda tutabilecek bir tane kaptan var. O da kim? Recep Tayyip Erdoğan. Emin olun bu dalgalı denizde Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi tecrübesinden başka bu gemiyi yüzdürebilecek bir kaptan yok. Onun için bizim sağlam durmamız lazım. 14 Mayıs'ta bir olmamız lazım. Beraber olmamız lazım. Kararlılıkla sandıklara gitmemiz lazım ve oyumuzun rengini belli etmemiz lazım. Bu seçim acaba mı? denilebilecek bir seçim değil. Bu seçim ya ben şu arkadaşa kızmıştım, kalbim biraz kırıldı diyebileceğimiz bir seçim değil. Bu seçim Türkiye'nin kaderini tayin edecek bir seçim. Onun için o şuurla hareket etmemiz lazım. Sandıklara gitmemiz lazım. Allah'ın izniyle sandıkları patlatmamız lazım" dedi. (DHA)
DHA-Politika Türkiye-Kocaeli / Gebze Alişan KOYUNCU-Dinçer AKBİR
2023-04-19 17:01:49

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