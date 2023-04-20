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Bakan Soylu: 99 bin 245 personelimiz bayram boyunca görev yapacak

DHA

Bakan Soylu: 99 bin 245 personelimiz bayram boyunca görev yapacak


Alişan KOYUNCU/GEBZE(Kocaeli),(DHA) İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Ramazan Bayramı nedeniyle yapılan denetimlere katılarak, "Yaklaşık 99 bin 245 personelimiz bayram boyunca görev yapacaklar. Aynı zamanda hem helikopterle havadan trafik denetimlerimiz devam edecek. Bu denetimler trafik cezası yazmak için yapılan denetimler değil. Tam tersi bunlar rehberlik yapabilmek için, ölümlerin belki de en önemli sebeplerinden en yüksek sebeplerinden birisi olan süratin azaltılabilmesi için, aynı zamanda da bir farkındalık oluşturabilmek için yapılan denetimlerdir" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı öncesinde memleketlerine ve tatile gidenlerin oluşturduğu trafiği denetlemek amacıyla Kocaeli ile İstanbul sınırındaki Gebze polis noktasına geldi. Görevli polislerle bayramlaşan Bakan Soylu, daha sonra ekiplerin kontrol amacıyla durdurduğu araçlardaki vatandaşlarla sohbet ederek bayramlarını kutladı.
Bayram tatili sürecince yollarda yaşanabilecek olumsuzlukları engelleyebilmek için ekiplerin 24 saat görev başında olacaklarını ifade eden Bakan Soylu şunları söyledi:
"Hem Türkiye'nin birçok noktasında trafik denetimleri yapılıyor, hem de bayram konusunda özellikle gerek emniyet ekiplerimiz gerekse de jandarma ekiplerimiz bayram yoğunluklarının trafik kazasına dönüşmemesine ve dikkatli, güvenli sürüşünün sağlanmasına, gerekli tüm tedbirlerin alınmasına yönelik adımlarını atıyorlar. Yaklaşık 99 bin 245 personelimiz bayram boyunca görev yapacaklar. Aynı zamanda hem helikopterle havadan trafik denetimlerimiz devam edecek aynı zamanda drone ile denetimlerimiz devam edecek. Özellikle belli aralıklarla ekiplerimiz görevlendirildi. Görevlendirilen ekipler sürekli ve trafik kazalarını engellemek için denetimleri gerçekleştirecekler. Bu denetimler trafik cezası yazmak için yapılan denetimler değil. Tam tersi bunlar rehberlik yapabilmek için, ölümlerin belki de en önemli sebeplerinden en yüksek sebeplerinden birisi olan süratin azaltılabilmesi için, aynı zamanda da bir farkındalık oluşturabilmek için yapılan denetimlerdir. Geçtiğimiz bayramlarda şükürler olsun ölümleri azalttık. İnşallah bu bayramda da bu konuda trafik kazalarının, aynı zamanda yaralanmaların, aynı zamanda trafik kazalarından kaynaklanan ölümlerin azaltılması hususunda gerekli tüm tedbirleri aldık ve almaya devam edeceğiz. Burada yapılması gereken en önemli meselelerden bir tanesi sürücüler özellikle aileleriyle, yakınlarıyla ve tek başlarında yola çıkarken yapmaları gereken; çıktıkları andan evden vardıkları ana kadar o güzergahın tamamının aslında biz kendilerine ait planlamalarını yapmaları gerekir. En kritik zaman dilimi son bir saat, son bir buçuk saattir. Yani varacağı noktaya `Aman geldim, aman biraz daha hızlı gideyim´ diye bir anlayış içerisinde olunursa şunu ifade etmek lazım ki bu kazalarla ilgili maalesef hepimizi acıtan, hepimizi üzen olaylarla karşılaşıyoruz. Yine mola noktalarımız var, bütün illerde ve noktalarında hem birtakım eğitimler veriliyor hem de sürücünün dinlenmesi sağlanıyor. Bu açıdan bütün bayram boyunca trafik ekiplerimiz hem emniyet hem de jandarma yollardadır. Ayın 14´ünden itibaren başladık. Okullar tatil olunca bir planlama dahilinde başladık. Dün akşam itibariyle, bugün, cuma günü, cumartesi günü, pazar günü ve pazartesi günü inşallah buradaki denetimlerimiz bütün Türkiye'de devam edecek."
`İNŞALLAH ÜLKEMİZİ ÜZEN, MİLLETİMİZİ ÜZEN HABERLERLE KARŞILAŞMAYIZ´
Yola çıkacak sürücülere de uyarılarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Özellikle emniyet kemerine vatandaşlarımızın riayet etmelerini çok arzu ediyoruz. Cep telefonuyla konuşmamalarını çok arzu ediyoruz. Çocuklarımızın ön koltukta oturmamalarını ve arka koltukta da emniyet kemeri kullanılmasını arzu ediyoruz. Elbette ki hız limitlerine, sürat limitlerine uymaları gerekir. Geçen yıl biz özellikle otoyollarda, otobanlarda hız limitleri ve sürat limitleri konusunda uzun zamandır beklenti içinde olunan meselede bir adım atmıştık. Yani ortalama süratle girildiği zaman herhangi bir problem olmayacağını düşünüyoruz. Yollarımız iyi, arabalar iyi ve eğer bu konuda hız limitlerine riayet edilirse inşallah yakınlarımızı üzen, ülkemizi üzen, milletimizi üzen haberlerle karşılaşmayız. Bu sorumluluğu hep beraber taşıyacağımıza inanıyorum" dedi.
`ÇOK RAHAT BİR ŞEKİLDE İDARE EDEBİLECEĞİMİZ BİR YOĞUNLUK´
Bayram tatili nedeniyle yollarda oluşan yoğunlukla ilgili konuşan Süleyman Soylu sözlerine şöyle devam etti:
"Dönüşte aynı tedbirler devam edecek. Tabii bayram tatilini, okul tatilini birleştirenler de oldu. Yani tatili uzun süreli yapanlar da oldu biz onun için okul tatilinden başladık. Bayram tatilinin sonuna kadar da yani 14´ü ile 24´ü arasında bu bütün tedbirleri alabilecek bir planlamayı gerçekleştirdik. Bayram tatilinin kısmen biraz daha kısa olması ve okul tatiliyle beraber yaygınlaşması sebebiyle diğer bayramlara nazaran yoğunluk biraz daha az ama genel güzergahlardaki yoğunluklarımız yüzde 40 ile yüzde 50 arasında şu anda normal günlere göre artmış durumdadır. Bu da bizim yönetebileceğimiz çok rahat bir şekilde de idare edebileceğimiz bir yoğunluk. Herkese bayram hayırlı bayramlar diliyorum. Kazasız belasız herkesin sevdikleriyle kucaklaşabileceği bir bayram tatili diliyorum." (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gebze Alişan KOYUNCU
2023-04-20 13:01:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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