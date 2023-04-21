2 otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı



Erol POLAT/DARICA(Kocaeli),(DHA) KOCAELİ´nin Darıca ilçesinde 2 otomobilin çarpıştıktan sonra birinin takla attığı, diğerinin de devrildiği kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kazım Karabekir Mahallesi Tuzla Caddesi üzerinde meydana geldi. Yusuf S. idaresindeki 41 AIB 451 plakalı otomobil ile Yalçın E. yönetimindeki 34 EYV 200 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Yusuf S.´nin kullandığı otomobil takla attı, diğer otomobil de devrildi. Kazada araç sürücüleri ile birlikte, otomobillerde bulunan Buğlem Ege E., Emine E., Ali E., Efe E. ve Gürsel Y. yaralandı. Yaralanan 7 kişi, olay yerine çağrılan ambulanslarla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Darıca Erol POLAT

2023-04-21 21:30:55



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