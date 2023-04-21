Kocaeli'de bayram ziyareti yolunda kaza: 3'ü çocuk 8 yaralı (2)

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KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kocaeli´nin Körfez ilçesinde bayramlaşmaya giden ailenin içinde bulunduğu hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3´ü çocuk 8 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde savrularak ilerleyen aracın bariyerlere çarptıktan sonra yan yatıp devrildiği ve bu sırada bagajda bulunan 3 kişinin, bagaj kapağının açılması nedeniyle yola savrulduğu görülüyor. (DHA)Nabi YAZICI/KÖRFEZ, (Kocaeli), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI

2023-04-21 23:10:05



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