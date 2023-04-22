

Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN/KARTEPE(Kocaeli),(DHA) KOCAELİ´nin Kartepe ilçesinde motosikletle çarpışan bisikletteki Ö.K. (18) yaşamını yitirdi. Ö.K.´nin Kahramanmaraş depreminde evlerinin yıkıldığı ve bayram tatili için 3 gün önce akrabalarının yanına Kartepe'ye geldiği öğrenildi.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Ertuğrul Gazi Mahallesi Doğanlar Sokak üzerinde meydana geldi. M.T. idaresindeki 34 FKY 469 plakalı motosiklet, bisikletle gezintiye çıkan Ö.K. ile çarpıştı. Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada yaralanan motosiklet sürücüsü M.T., arkadaşları olduğu öne sürülen kişiler tarafından hastaneye götürüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Ö.K.´nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis kaza yerinde ve çevresinde incelemelerde bulundu. Ö.K.´ye ait bir şapkanın kaza yerinden 25 metre, motosikletin ise 50 metre ileride olduğu görüldü.

Ö.K.´nin Kahramanmaraş depreminde evlerinin yıkıldığı ve bayram tatili için 3 gün önce akrabalarının yanına Kartepe ilçesine geldiği öğrenildi. Ö.K.´nin cenazesi yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntü Dökümü

-Kaza yerinden görüntüler

-Polislerin olay yerindeki çalışmaları

-Sürüklenen şapka ve motosikletin görüntüsü

-DetaylarDHA-Gündem Türkiye-Kocaeli / Kartepe Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN

2023-04-22 04:03:24



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