Yangında alevlerin arasında kalan hayvanlar ile kuyuya düşen inek kurtarıldı

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Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde evde çıkıp, ahıra sıçrayan yangında 2 büyükbaş hayvan ile 5 kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kaçarken tandır kuyusuna düşen 1 inek de iş makinesi ile çıkarıldı.

Yukarı Değirmendere Orman Yolu Caddesi'ndeki Özcan Şengül'e ait evde öğle saatlerinde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı üzerinde durulan yangın, kısa sürede büyüyüp, ahıra sıçradı. İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, alevlerin arasında kalan 1 inek, 1 buzağı ve 5 kediyi kurtardı. Ekipler ayrıca yangından kaçarken tandır kuyusuna düşen 1 ineği de iş makinesi ile çıkardı.

Yangına ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gölcük Soner GÜLEZER

2023-04-22 16:16:19



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