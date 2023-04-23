Düğüne gidenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi: 14 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Dinçer AKBİR/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Kartepe ilçesi TEM Otoyolu geçişinde düğüne gidenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi. Kazada, 14 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında TEM Otoyolu Kartepe ilçesi geçişi Acısu mevkisinde meydana geldi. Ordu'dan İstanbul Sancaktepe'de yakınlarının düğüne gitmek için yola çıkanları taşıyan Gökmen H. idaresindeki 54 AHG 365 plakalı minibüs, yol kenarındaki yeşillik alana devrilip, yaklaşık 50 metre sürüklendi. Yoldan geçen diğer sürücüleri ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan 14 yaralıyı çıkardı. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, yara almadan kurtulan sürücünün ifadesine başvurdu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kartepe Dinçer AKBİR

2023-04-23 08:42:57



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.