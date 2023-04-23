Kocaeli'de jandarmadan helikopterli trafik denetimi



Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) KOCAELİ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli sınırlarında bulunan bölümünde jandarma helikopteri destekli trafik denetimi yaptı. 14 Nisan'da başlayan denetimlerde 2 bin 146 jandarma personeli görev yaparken, 36 bin 289 araç denetlendi. Denetimlerde bin 175 araca cezai işlem uygulandı, 245 araç trafikten menedilirken, 15 kişinin de sürücü belgesine el konuldu.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı´na bağlı jandarma trafik personeli, Ramazan Bayramı nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu´nda, Mi-17 tipi helikopterle trafik denetimi yaptı. Denetime Trafik Şube Müdürü Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Burhan Bedir, Otoyol Kısım Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Sedat Şahin katıldı.

Osmangazi Köprüsü bağlantı yolları ile Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul ve Sakarya arasındaki 113 kilometrelik kısmı havadan denetlendi. Zaman zaman trafik yoğunluğunun yaşandığı güzergahta kural ihlali yapan araçları helikopterden belirleyen ekipler, kontrol noktasında bekleyen ekiplere bildirdi.

14 Nisan tarihinde başlayan denetimlerde 2 adet Mi-17 tipi jandarma helikopteri belirli aralıklarla görev yaparken, 19 farklı noktada da dron ile denetim yapıldı. 11 sivil personelin otobüslere binerek denetimi sürdürdüğü çalışmalarda, 254´ü trafik, 573´ü asayiş ekibi olmak üzere toplamda 2 bin 146 personel 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürdü. Öte yandan bölgede bulunan kişilere cep telefonlarından trafik kurallarıyla ilgili bilgilendirme mesajı gönderildi. Yapılan çalışmalarda 36 bin 289 araç denetlenirken, bin 175 araca cezai işlem uygulandı. 245 araç çeşitli nedenlerle trafikten menedildi, 15 kişinin sürücü belgesine el konuldu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2023-04-23 15:45:26



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