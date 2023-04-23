Otomobil, üst geçidin ayağına çarptı: 1'i ağır, 3 yaralı

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Cihan TEKER/GEBZE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde, D-100 kara yolunda sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil üst geçidin ayağına çarptı, 1´i ağır, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında D-100 kara yolunun Gebze Oto Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. E.M.´nin yan yola girmek isterken kontrolünü yitirdiği 06 DPK 179 plakalı otomobil, Gebze Ahmet Yasin Başkaya üst geçidinin ayağına, ardından da kaldırıma çarptı. Kazada, sürücü E.M. ile yanındaki B.U. ve E.D. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan, sürücü E.M.´nin durumun ağır olduğu bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Cihan TEKER

2023-04-23 17:50:32



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