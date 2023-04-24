Kocaeli'de 498 sikke ile 7 tarihi obje ele geçirildi

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Selda Hatun TAN/KANDIRA (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, Roma ve Bizans dönemine ait 498 sikke ve 7 tarihi obje ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kandıra ilçesinde takibe alınan adrese 19 Nisan'da operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 498 sikke ile 7 tarihi obje ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Eserler Kocaeli Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kandira Selda Hatun TAN

2023-04-24 17:03:23



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