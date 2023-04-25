Freni boşalan midibüs ışıkta bekleyen 5 araca çarptı: 2 yaralı

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Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT´te korfbol takımı sporcularının bulunduğu servis midibüsü, freninin boşalması sonucu kırmızı ışıkta bekleyen 5 araca çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Cedit Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı'nda meydana geldi. Korfbol takımının sporcularını taşıyan 10 CAT 63 plakalı servis midibüsünün rampadan indiği sırada freni boşaldı. Süratle ilerleyen midibüs kırmızı ışıkta bekleyen 5 araca çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçlarda bulunan yaralılar D.A.P. ile E.D.´yi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi´ne götürdü. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2023-04-25 19:13:16



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