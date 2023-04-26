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Bakan Varank: Gençlerimize kabiliyetlerini geliştirme şansı veriyoruz

DHA

Bakan Varank: Gençlerimize kabiliyetlerini geliştirme şansı veriyoruz


Alişan KOYUNCU/GEBZE(Kocaeli),(DHA) SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Kocaeli'de düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları´na katıldı. Bakan Varank, burada yaptığı konuşmada, "Gençlerimize aslında mühendisliğin en detaylı aşamalarına kadar kendi kabiliyetlerini geliştirme şansını veriyoruz" dedi.
Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Kocaeli'de düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları Gebze ilçesinde bulunan TÜBİTAK yerleşkesinde başladı. Sabah saatlerinde başlayan yarışlarda finale kalmaya hak kazanan 60 lise takımı ve 45 üniversite takımı birbirleriyle 3 gün boyunca sürecek kıyasıya bir mücadele verecek. 'Elektromobil' ve 'hidromobil' olmak üzere iki kategoride düzenlenen yarışlarda, her aracın 15 dakika içinde 1350 metre uzunluğundaki parkurda kendisine verilen görevlerle birlikte parkuru tamamlaması gerekiyor.
Düzenlenen yarışları Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal yerinde takip etti. Bakan Varank, yarış alanına yerli ve milli otomobil Togg ile geldi. Togg öğrenciler tarafından büyük ilgiyle karşılandı.
Yarışların startının verilmesinin ardından konuşan Bakan Varank, bu tür yarışların kendileri için çok kıymetli olduğunu ifade ederek, "Türkiye'nin en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivali yarın İstanbul'da başlıyor. 27 Nisan- 1 Mayıs tarihleri arasında Türkiye'nin teknolojideki, havacılıktaki kabiliyetlerini yerli ve milli imkanlarla geliştirdikleri ürünleri İstanbul'da sergileyeceğiz. Havacılık şovlarıyla, farklı bilimsel aktivitelerle, atölye çalışmalarıyla 7´den 77´ye vatandaşlarımıza bilimle, teknolojiyle geçirecekleri dört günlük bir maceraya yarın itibariyle başlıyoruz. Teknofest'in en önemli ayaklarından bir tanesi de genç arkadaşlarımıza, geleceğin teknolojilerini alıştırdığımız, geleceğin teknolojilerine yönelik genç arkadaşlarımızın takımlar halinde yarıştıkları teknoloji yarışmaları. İşte bugün TÜBİTAK'ın Gebze kampüsündeyiz. 19´uncusunu elektrikli araçlar ve hidrojen yakıtlı araçlar yarışmalarındayız. Elektrikli araç yarışmalarına, lise seviyesinde ya da üniversite seviyesinde genç arkadaşlarımız, kendi araçlarını tasarlayarak geliyorlar ve burada finale kalan arkadaşlarımız üç denemede en uygun şartlarda ve en az elektrik harcayarak parkuru tamamlamaya çalışıyorlar. Bu aslında bir hız yarışı değil. Bir verimlilik yarışı. Böylece gençlerimize aslında mühendisliğin en detaylı aşamalarına kadar kendi kabiliyetlerini geliştirme şansını veriyoruz" dedi.
`1 MİLYONUN ÜZERİNDE BAŞVURU OLDU´
Her sene Teknofest kapsamında düzenlenen yarışmalara ilginin arttığını ifade eden Bakan Varank, "Tabii bu yarışmalar gerçekten dünyanın gelecekte ihtiyaç duyduğu teknoloji alanlarına yönelik bizim tasarladığımız yarışmalar. Bu yarışmalar insansız su altı araçlarından, savaşan İHA yarışmalarına kadar 41 farklı kategoride düzenlendi. Tüm Türkiye'den 300 binden fazla takım, 1 milyonun üzerinde genç arkadaşımız, uluslararası takımlar da dahil olmak üzere bu yarışlara katılmak için başvurdu. Biz bu yarışmaları düzenliyoruz. İnşallah İstanbul'da bu yarışmalarda birinci olan kardeşlerimizin ödüllerini kendilerine takdim edeceğiz. Buradaki arkadaşlarımız kazandıkları başarılara göre de İstanbul'a gelecekler. Orada kendi teknolojilerini tüm Türkiye'den Teknofest'e katılan vatandaşlarımıza sergileme imkanına sahip olacaklar. Birincilerde inşallah ödüllerini Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden teslim alacaklar" dedi.
`EN ÖNEMLİ YATIRIMIN GENÇLERE VE İNSANLIĞA YAPILAN YATIRIM´
Düzenlenen yarışmaların ülke gençliğine büyük katkısı olduğunu anlatan Bakan Varank sözlerine şöyle devam etti:
"Biz en önemli yatırımın gençlere ve insanlığa yapılan yatırım olduğunun farkındayız. Onun için de Teknofest'te her yıl hem yarışma kategorilerimizi artırıyoruz hem de daha fazla gencimizi bu yarışmalara dahil etmek üzere bu yarışmaları tanıtıyoruz. Onlara desteklerimizi çeşitlendiriyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Türkiye'de teknoloji yıldızı gençler yetiştirmek üzere uyguladığımız farklı programlar var. Türkiye'nin 81 ilinde 100 dene yap teknoloji atölyesi açtık. Burada ortaokul ve lise seviyesinde evlatlarımıza robotikten kodlamaya kadar teknoloji eğitimleri veriyoruz ama önümüzdeki dönemde yeni bir başlangıç yapacağız. Teknofest atölyelerini Türkiye'nin dört bir tarafında yaygınlaştıracağız. İşte Teknofest'e katılacak gençlerimiz de bu Teknofest atölyelerine gelip hem takım arkadaşlarıyla beraber çalışabilecekler. Oralarda kendilerine vereceğimiz mentörlükten malzeme desteğine kadar farklı desteklerimizden faydalanarak Teknofest yarışmalarına çok daha iyi bir şekilde hazırlanabilecekler." (DHA)
DHA-Politika Türkiye-Kocaeli / Gebze Alişan KOYUNCU
2023-04-26 16:05:36

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