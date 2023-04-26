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Bakan Varank: Gençlerimize kabiliyetlerini geliştirme şansı veriyoruz (2)

DHA

Bakan Varank: Gençlerimize kabiliyetlerini geliştirme şansı veriyoruz (2)


BAKAN VARANK'TAN 65 NANOMETRE ÇİP MÜJDESİ
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK ve Katar Hamad Bin Halife Üniversitesi (HBKU) arasında, TÜBİTAK Gebze kampüsünde bir çip üretim tesisi kurulması için yapılan iş birliği imza törenine katıldı. Burada yaptığı konuşmasında katma değerli ürünlerin ihraç edilmesinin önemine değinen Bakan Varank, imzaları atılan tesise makinelerin gelmesinden sonra 12 ay içerisinde Türkiye´de ilk defa 65 nanometre çip üretimine başlanacağını belirterek, 5 kişiden daha az tasarımcı çalıştıran çip tasarım firmalarına 600 milyon lira mali destek sağlayacaklarının müjdesini verdi.
'2025'TEN İTİBAREN TOGG'UN İHRACATINA BAŞLAYACAĞIZ'
Konuşmasının devamında Togg´a değinen Bakan Varank, "Milli teknoloji hamlesi rehberliğinde artık tam zamanında doğru teknolojilere yatırım yapıyoruz. Bunu yerli ve milli otomobilimiz Togg´la yaptık. Sizler de şahit oluyorsunuz. Vatandaşlarımız Togg´a gerçekten büyük bir teveccüh gösteriyor. Birilerinin bunu kim alır dediği Togg rekor sürede, rekor siparişlere ulaştı. İnşallah 2025´ten itibaren Togg'un ihracatına da başlayacağız. İnşallah yerli ve milli otomobilimizin yükselişi devam edecek. Biz Türkiye'nin Otomobili projesiyle aslında bir araç üretmekten ziyade bir vizyonu ortaya koyduk. Mobilite ekosistemindeki dönüşümü ön görerek Türkiye'nin otomobilini doğuştan elektrikli olarak tasarladık. Bu vizyonun ikinci adımı olarak şimdi Türkiye'yi elektrikli araçlarla birlikte şarj ve batarya teknolojilerinde de Avrupa'nın üretim üssü yapacağız. İşte birkaç gün önce Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin ilk otomotiv batarya fabrikasının temelini de yine Gemlik'te attılar" dedi.
'KENDİ İŞLEMCİMİZİ TASARLADIK, ÜRETİMİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK'
Konuşmasında yerli ve milli atılımlara değinen Varank, "Doğru zamanda doğru teknolojiye yatırımı biz yine insansız hava araçlarında da yaparak tüm dünyaya Türkiye'nin rüştünü ispat ettik. Türkiye bugün SİHA'larda dünyanın ilk 3 ülkesinden bir tanesi olarak kabul ediliyor. TB2'nin dünyadaki bilinirliği, marka değeri dünyadaki bütün İHA ve SİHA markalarının önünde gidiyor. İşte bugün de çift teknolojisine yapılacak yatırımlarda biz fırsat penceresi olduğunun gayet farkındayız. Bu noktada şüphesiz TÜBİTAK ülkemizin çip ve tasarım üretim kabiliyetleri alanında en yetkin kurumu olarak zaten ülkemizde faaliyetlerini sürdürüyor. Savunma sanayi şirketlerimizin ihtiyaç duyduğu stratejik çiplerin hem tasarımını hem de üretimini TÜBİTAK'ta yapabiliyoruz. Daha önce konuşmalarımda 'Mihal' örneğini vermiştim, şimdi de yanımda Türkiye'nin ilk milli işlemcisi 'Çakıl' bulunuyor. İşte biz aslında kabiliyetlerimizi son dönemde ortaya koyduk. Kendi işlemcimizi tasarladık, üretimini gerçekleştirdik. Yine aynı zamanda foto dedektörlerin çiplerini de yapıyoruz. Onu da kamuoyuna farklı toplantılar vesilesiyle ben göstermiştim. Hasan hocam bunların ihracat değerinin kilogram başına 388 bin dolar olduğunu söylemişti. Bakınız Türkiye'nin kilogram başına ihracat değerinin 2 dolarlar civarında olduğunu düşünürsek böyle yüksek teknolojili işlerin ne kadar katma değerli, Türkiye'ye ne kadar büyük kazanç getirdiğini kolayca bir şekilde anlayabiliriz. Burada gerçekten büyük bir katma değer var. Ülkemiz için büyük fırsatlar var" diye konuştu.
'MAKİNELERİN GELMESİNDEN SONRA 12 AY İÇERİSİNDE TÜRKİYE´DE İLK DEFA 65 NANOMETRE ÇİPLERİ ÜRETMEYE BAŞLAYACAĞIZ'
Çip üretim konusunda da önemli adımlar atıldığını ifade eden Bakan Varank şunları söyledi:
"Katar Hamad bin Halife Üniversitesi'yle TÜBİTAK Bilgem arasında sağlanan iş birliğiyle hayata geçireceğimiz çip yatırımını biz oldukça önemsiyoruz. Çip üretim hakkının kurulabilmesi için gerekli olan değeri 30 milyon doları bulan makine ve ekipmanlar Hamad Bin Halife Üniversitesi tarafından temin edilecek. TÜBİTAK BİLGEM ise temiz odaların inşa edilmesinden, makinaların Katar'dan getirilerek burada kurulmasından ve tesisin işletilmesinden sorumlu olacak. Makine ekipmanlarının Gebze kampüsüne getirilmesinden sonra inşallah 12 ay içerisinde Türkiye'de ilk defa 65 nanometre çipleri üretmeye başlayacağız. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Biz bu tesiste iki ülkenin ihtiyaç duyduğu kritik komponentlerin üretildiği ve pazara sunulduğu bir tesise sahip olmuş olacağız. Geliştirdiği teknolojik çözümlerle milli hasılamıza, cari açığın azaltılması ve istihdama önemli katkılar sağlayacak bir tesis."
'600 MİLYON LİRA DESTEK SAĞLAYACAĞIZ'
Türkiye´deki firmalara katma değerli ürünler konusunda destek sağlayacaklarını belirten Bakan Varank, "Çip konusundaki politikalarımız bu üretim tesisiyle böyle bir yatırımla sınırlı değil. Çiplerin üretilmesi kadar bu yarı iletkenlerin, yerli ve milli imkanlarla tasarlanması da oldukça önemli. Hatta belki çip üretiminden daha da önemli. Yarı iletken ekosisteminin geliştirilmesine yönelik çok yıllı bir destek çağrısına çıkıyoruz. Bunun da müjdesini ilk defa bu kürsüden vermiş oluyoruz. İstanbul Kalkınma Ajansı´mızın yürüteceği 3 yıllık bu programla 5 kişiden daha az tasarımcı çalıştıran çip tasarım firmalarına 600 milyon lira mali destek sağlayacağız. Bu destekle yeni tasarım firmalarının çıkmasını sağlayarak üretim ve test kapasitelerini güçlendireceğiz. Çip tasarımı alanında nitelikli Ar-Ge faaliyeti yürüten ve insan kaynağı yetiştiren üniversiteleri de tabii ki bu süreçte ihmal etmeyeceğiz. O üniversitelerimize de ayrı bir başlıkta yine İstanbul Kalkınma Ajansı´mızın öncülüğünde 100 milyon liraya kadar destek vereceğiz" dedi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Kocaeli / Gebze Alişan KOYUNCU
2023-04-26 19:49:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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