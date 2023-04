Kılıçdaroğlu: Teröre karşı ortak mücadele edeceğiz (2)

'MİLLET BULUŞMALARI' KAPSAMINDA İZMİT'E GELDİ

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu 'Millet Buluşmaları' kapsamında, Giresun'daki programının ardından İzmit´e geçti. Kılıçdaroğlu´na İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve partililer eşlik etti. Halka hitap eden Kılıçdaroğlu, ilk kez oy kullanmak için sandığa gidecek gençlere seslenerek, "Kocaeli'de ilk kez sandığa gidip oy kullanacak olan gençlerin sayısı 117 bin 510 kişi. Gençlere sesleniyorum. Sizler peki demokrasi istiyor musunuz? Hakkı hukuku ve adaleti istiyor musunuz? Bir tweet attım diye başıma bela gelir diye bir endişe duymamak istiyor musunuz? O zaman şundan emin olun. Sizin hayalleriniz Bay Kemal'in hedefi olacak. Bunu sakın unutmayın. Sizler için ne gerekiyorsa yapılacak. Bakın evde huzur varsa, apartmanda huzur vardır. Apartmanda huzur varsa, mahallede huzur vardır. Mahallede huzur varsa o kentte huzur vardır. Hiç kimse unutmasın. Bir çocuğumuz açsa 85 milyonumuz açız. Bir çocuğumuz eğer soğukta kaldıysa, doğal gaz parasını ödemedi diye hepimiz soğukta kaldık demektir. Parasını ödeyemedi diye elektriği kesildiyse aslında hepimizin elektriği kesildi demektir. O nedenle yeni bir atmosfere ve yeni bir değişime ihtiyacımız var. Size söz vereceğim. Sözüm söz. Cumhuriyeti yeniden inşa ettiğimizde göreceksiniz hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, hiç kimsenin karanlıkta kalmadığı, hiçbir fakirin fukaranın, elektriğinin, suyunun, doğal gazının kesilmediği bir Türkiye inşa edeceğiz. Bunun sözünü veriyoruz" diye konuştu.

'5´Lİ ÇETELERE PARA VAR, HALKA YOK'

Emekliler ve vatandaşlar konusunda önemli projeleri olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Emekli kardeşlerim size de söyleyeyim, tam 2015´ten bu yana emeklilere iki maaş ikramiye verin. Kurban Bayramı'nda, Ramazan Bayramı'nda ve asgari ücret kadar verin dedim. 2015´ten bu yana dedim. İtiraz ettiler vay efendim parayı nereden bulacaksın diye. Israr ettim parayı da gösterdim, sonra 1000'er lira verdiler sonra seçimler yaklaştı biraz artırdılar. Ben onu kabul etmiyorum. Emekliye en az Ramazan Bayramı'nda, Kurban Bayramı'nda asgari ücret kadar ikramiye vereceksin dedim, vermezsen kabul etmem dedim, vermedi. Şimdi bütün emekli kardeşlerime sesleniyorum. Önümüzde Kurban Bayramı var. Bankaya gidip Kurban Bayramı ikramiyesini almak için, 15 bin lirayı almak için hazır mısınız? O zaman değişime, dönüşüme hazır mısınız? Haktan yana, hukuktan yana adaletten yana bir iktidarı getirmeye hazır mısınız? Gideceksiniz bankaya. 15 bin lira parayı Bay Kemal'in yatırdığını göreceksiniz. Alacaksınız, ananızın ak sütü kadar kullanacaksınız o parayı. Şimdi ben bunu söylüyorum ya, yine koro halinde bağırıyorlar. Vay efendim parayı nereden bulacaksın? Para yok diyorlar. Kamu özel iş birliği projelerini dolar garantili veriyorsun, Avro garantisi veriyorsun, yabancı ülkelerdeki enflasyonu da bizim sırtımıza yıkıyorsun. Onlara milyar dolarları verirken para var, emekliye gelince para yok. Para var, para var. Parayı kime ve nereye harcanacağı siyasi tercih. Ben halktan yanayım. Halk için çalışıyorum, vatandaş için çalışıyorum. 5´li çetelere para var, halka para yok. Bay Kemal'in iktidarında da 5´li çeteye para yok, halka para var."

'ŞEHİR HASTANELERİNİ AÇTILAR, MERKEZDEKİ HASTANELERİ KAPATTILAR'

Konuşmasının devamında şehir hastanelerini eleştiren Kılıçdaroğlu, "Şehir hastaneleri açtılar, merkezdeki hastaneleri kapattılar ve sizler hastaneye gidemiyorsunuz, ilerideki hastaneye gitmek zorunda kalıyorsunuz. Size söz, Bay Kemal sözü; o hastaneler yeniden açılacak. Az kaldı. O hastaneleri yeniden açacağım. Ne için onlara söz vermişler? Dolar garantisi söz vermişler. Gitsinler hastalar oralarda kullanılsın diye. Dolayısıyla hiç meraklanmayın, kul hakkı yemek en büyük günahtır. Kul hakkı yiyenin burnundan fitil fitil getireceğiz. Şehir hastanelerini çözeceğiz. Ayrıca bir şey daha bütün köy okullarını yeniden açacağız. Cumhuriyetin 100´üncü yılında 100 bin öğretmenin atamasını yapacağız. Bundan da emin olun. Köyler öğretmensiz kaldı, ne için? Çocuğunu okutmak isteyen köyü boşaltıp şehre geliyor, merkeze geliyor. Oysa kırsalda çalışmak lazım, üretmek lazım, kazanmak lazım. Bu konuda da söz verdim. Kırsalda çalışan bütün gençlere ve kadınlara sizin sosyal güvenlik primlerinizi devlet olarak biz ödeyeceğiz. Siz çalışın, siz üretin, siz kazanın, siz alın teri dökün, sizin sosyal güvenlik primlerinizi de devlet olarak biz ödeyeceğiz. Böylece kırsalda çalışan kadın emeklilik hakkına kavuşmuş olacak" dedi.

'ATATÜRK HAVALİMANI´NI ATATÜRK UZAY ÇALIŞMALARI MERKEZİ YAPACAĞIZ'

Atatürk Havalimanı´nın uzay çalışmaları merkezi haline getirileceğini ifade eden Kılıçdaroğlu "Savunma sanayi bir devlet politikasıdır ve savunma sanayi bir milli politikadır. Gazi Mustafa Kemal savunma sanayini kurmak için Kırıkkale'de küçük bir köyde entegre savunma sanayini 1930´larda kurdu. Kırıkkale bu açıdan büyük bir merkezdir. Daha sonra rahmetli Ecevit, sonra rahmetli Özal döneminde savunma sanayi fonu kuruldu. HAVELSAN´lar, ROKETSAN´lar o dönemde yapıldı ve bunların her birisi bizim iftihar ettiğimiz değerli kurumlar. Bugün İHA´lar yapılıyor, SİHA´lar yapılıyor. Hiçbir itirazımız yok. Bunların daha fazla gelişmesi lazım ama bir sözüm var bu millete. Atatürk Havalimanı'nı ne hale getirdiler. Atatürk Havalimanı'nı, Atatürk Uzay Çalışmaları Merkezi yapacağız. Amerika'da çalışan 2 Türk´ümüz var. Amerika'da, uzay sanayi konusunda Elon Musk'tan sonra en büyük firma. Bunlarla oturduk, bunlarla konuştum. Siz, Türkiye'de uzay sanayinin gelişmesi için kuracağımız merkezde gelip burada yardım yapabilir misiniz? İş yeri açabilir misiniz? Söz verdiler açacağız diye. Bunu konuştum, bunu ifade ettim. Arkadan bugün NASA'da çalışan bir Türk telefon etti Amerika'dan. Eğer siz bunu yaparsanız ben de NASA'dan ayrılacağım ve geleceğim bu uzay merkezinde çalışacağım diye. Bizim hayallerimize onlar yetişemezler Yeşilköy'ü aldılar ne hale getirdiler. Yeşilköy bizim tarihimizde çok önemlidir. Hava Kuvvetlerinin temellerinin atıldığı bir yerdir. Mustafa Kemal'in hedefi sadece uçak değil, uzaydı aynı zamanda. Ne var oralarda? Nasıl gideceğiz oralara? Dediğim gibi her şeyi yapacağız ama bunları devlet yapacak. Özel sektör yaptığında tuttu Fransızlara sattı, Almanlara sattı. Fabrika kimin olacak, onların olacak. Ama bizde devletin olacak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin olacak ve devlet bu alanı boş bırakmayacak. O konuda herkese sözüm var. Bugün az önce saydığım ASELSAN´ı, HAVELSAN´ı, ROKETSAN'ı, bunların tamamı sermaye olarak devletin elindedir ve devlet buraları özel olarak korur. Biz de aynı şekilde buraları koruyacağız. Diyorlar ya efendim gelince İHA'ların, SİHA'ları yok edecekler. Yok öyle bir şey. Niye yok edelim? Akıl var mantık var. Kim daha çok çalışırsa her türlü desteği vereceğiz. Kim daha fazla üretirse her türlü desteği vereceğiz. Savunma sanayi milli bir meseledir bir parti meselesi değildir. Milli meselenin sağcısı, solcusu, ortacısı olmaz. Milli bir mesele önemli bir meseledir" diye konuştu.

'AKLI BAŞINDA OLAN HERKES TERÖRE KARŞI ONURLU BİR DURUŞ GÖSTERMEK ZORUNDADIR'

Teröre karşı onurlu bir duruş sergilemek gerektiğini aktaran Kılıçdaroğlu, açıklamalarına şöyle sürdürdü:

"Gidiyorlar başka partilerin gençlik kolları sahte broşürleri basarak CHP ile ilgili bir sürü yalanlar söylüyorlar. Terör, bir insanlık suçudur. Kimden gelirse gelsin, nereden gelirsen gelsin. Aklı başında olan herkes teröre karşı onurlu duruşunu göstermek zorundadır. Açık ve net. Bizim iki kırmızı çizgimiz var, bayrağımız ve vatanımız? Onun dışında kimsenin kimliğiyle uğraşmayız. Herkes anne babasıyla iftihar eder. Ben anne ve babamı seçme hakkına sahip değilim ki ama annemle babamla gurur duyarım. Hiç kimsenin kimliği, hiç kimsenin inancı, hiç kimsenin yaşam tarzı siyasete konu olamaz? Vatandaş memnun mudur, değil midir? Vatandaşın işi var mıdır, gücü var mıdır? Üniversite bitirdi oğlu, kızı bunlar iş buldu mu bulmadı mı? Gençlerimiz umutsuz. Geleceği yurt dışında arıyor. Acaba giderken biraz para kazanabilir miyim? Orada iş bulabilir miyim diyor. Neden biliyor musunuz? Bunu da araştırdım. Onlar araştırmazlar ama ben araştırırım. Gençler bugün Türkiye'de asgari ücretle iş bulsalar dahi sigortalı bir iş bulsalar dahi ne araba sahibi olabilirler ne ev sahibi olabilirler. Ev fiyatları yüzde 500 arttı. Evleri, parası olan yabancılara veriyorlar, bir de vatandaşlık veriyorlar. Söz verdim, hiçbir yabancıya ev satılmayacak kardeşim. Hiçbir yabancıya verilmeyecek. Çok net. Dolayısıyla gençler ve ev sahibi ne de araba sahibi olabilir bu ücretlerle. Diyor Almanya'ya, Fransa'ya, Japonya'ya, Kanada'ya gidersem, asgari ücret alsam dahi bir süre sonra araba, ondan sonra da bir süre sonra evin olabilir diyor. Türkiye'de ne ev ne araba sahibi olmak mümkün değil. O zaman geleceğini yurt dışında arıyor. Onlara çözüm var. Gençler size endişe etmeyin. Bu harami düzenini bitireceğiz."

'BİRİNCİ OY SAYIN KILIÇDAROĞLU'NA, TABİİ BEN KENDİ PARTİME DE OY İSTEYECEĞİM'

Memleketi Kocaeli´ye gelmiş olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise "Benim yaşımdakiler bilir, seçim bir bayramdır. Gençler çok şanssızsınız. Bizler seçimi, seçmen velinimettir diyen siyasetçilerin, bizleri ikna etmek için gayret sarf ettikleri, rekabeti hizmet üzerinden, projeler üzerinden yaptıkları, seçmenin karşısında topuk selamı verdikleri, seçmenin kontrol ettiği, seçmenin velinimet olduğu seçimlerden sanki Allah Allah diyerek düşmana, savaşa gidiyormuş gibi konuşmaların olduğu bir seçime gidiyoruz. Başlı başına bu bile 14 Mayıs'ta oylarınızı, birinci oy Sayın Kılıçdaroğlu'na, tabii ben kendi partime de oy isteyeceğim. CHP´liler beni affedin. Sizlerden de birer tanecik isteyeyim bari. Tabii Cumhuriyet Halk Partililere saygım sonsuz, vereceksiniz oylarınızı partinize. Ona itirazım yok ama. Birer tanecikten alabilir miyim? Her evden bir tanecik alabilir miyim? Peki İYİ Partililerin tamamı, CHP'lilerin birer tane. Söz mü?" dedi.

'O FÜZELERE İHTİYACIMIZ ÇOK FAZLA'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da konuşmasında savunma sanayinin önemine değinerek, şunları söyledi:

"Ülkemizin, devletimizin milli menfaatlerini siyaset konusu yapmaya başladılar. Bu ülkede en son yapılan Anadolu Gemisi 72 yılında kurulan tersanelerde üretildi. İHA´lar 90´lı yıllardan itibaren üretilmeye başlandı şimdi de geliştirildi. Sanki diyorlar ki bunları alacaklar, depolara kapatacaklar. Durun bakalım onlara daha ihtiyacımız çok. Eğer Kandil silahı bırakmazsa, Amerika da hala PKK´yı, YPG´yi silahlandırmaya devam ederse o füzelere bizim ihtiyacımız çok fazla. Tepelerine yağdıracağız. Bunu da söyleyenler kim? S-400´leri Rusya´dan getirip hangara tıkanlar. Hangara kim koyuyormuş, kendileri koydu maalesef" dedi.

