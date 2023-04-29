Alişan KOYUNCU/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Başiskele ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği TIR, bariyerlere çarparak devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, D-130 Kara yolu İzmit istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Kaza, saat 12.00 sıralarında D-130 Kara yolu İzmit istikameti Kullar Varyant Köprüsü yakınlarında meydana geldi. B.D.´nin kontrolünü yitirdiği 53 AAS 609 plakalı TIR, bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. Yoldan geçen diğer sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü B.D., yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi´ne götürerek tedaviye aldı. Kaza nedeniyle 2 şeridi ulaşıma kapanan D-130 Kara yolu İzmit istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Yarım saatlik çalışma sonucu TIR´ın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU
2023-04-29 13:44:28
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