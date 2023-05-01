Otobüs durağında beklerken kamyonun açılan dorse kapağı başına çarptı

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Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli),(DHA)- KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde belediyeye ait kamyonun dorse kapağı seyir halindeyken açılınca durakta otobüs bekleyen Erol E' nin (42) başına çarptı. Yaralanan Erol E., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde Körfez ilçesine bağlı Hacıosman Mahallesi´nde meydana geldi. Zühtü Ü. idaresindeki Körfez Belediyesi'ne ait 41 B 2035 plakalı kamyonun seyir halindeyken dorse kapağı açıldı. Sürücü, sağ tarafa doğru açılan kapağı fark etmeyip yoluna devam etti. Kapak, otobüs durağında bekleyen Erol E.´nin başına, daha sonra sonra park halindeki 2 otomobile çarptı.

Durumu fark eden çevredekiler, kamyon şoförünü uyararak aracı durdurdu. Yaralanan Erol E. için olay yerine 112 acil sağlık ekipleri ve polis çağrıldı. Ekipler, yaralı Erol E.´ye olay yerinde ilk müdahalede bulundu. Yaralı, ambulansla Körfez Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Erol E.´nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kamyon sürücüsü Zühtü Ü. ise gözaltına alındı. Zühtü Ü.´nün ifadesinde kapağın açıldığını fark etmediğini söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI

2023-05-01 15:58:36



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