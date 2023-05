Bakan Kurum: İzmit Körfezi´ni 8 milyon ton çamurdan kurtaracağız

Eda ŞAHİN-Erdi DEMİR/KOCAELİ, (DHA)Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bugün Kocaeli´miz için, Kocaeli´nin geleceği ve Marmara´mız için tarihi bir gün. Bu çalışmayla İzmit Körfez´imizi, dibinde onlarca yıl birikmiş 8 milyon ton çamurdan kurtaracağız. Körfezimizin dipten dirilişine vesile olacak bu çalışmayla deniz ekosisteminin korunmasını sağlayacağız" dedi.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen `İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamuru Temizleme, Susuzlaştırma ve Bertaraf Projesi´ için denizde yapılan hazırlıkların sonuna gelindi. Büyükşehir Belediyesi eski Uluslararası Fuar Merkezi´nin yanında kurulan şantiye alanında düzenlenen törenle körfezden ilk çamur çekimi yapıldı. Tören sonunda alanı gezip laboratuvar incelemesi yapan Bakan Kurum, dip çamuru temizleme işlemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum´un da katıldığı törene, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, AK Parti Kartepe İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Muharrem Tutuş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, AK Parti Kocaeli Milletvekili Adayları Sadettin Hülagü, Veysel Tipioğlu, Berna Abiş, Ali Güney, Yasemin Özdemir, Mehmet Ellibeş, Kocaelispor Başkanı Engin Koyun ve çok sayıda vatandaş katıldı."KOCAELİ´NİN BU MEYDANI 14 MAYIS ZAFERİMİZİ MÜJDELİYOR"Bakan Murat Kurum, "Kocaeli´nin bu meydanı 14 Mayıs zaferimizi müjdeliyor. Bugün, hep birlikte `İzmit Körfezimizde Diriliş Dipten Başlıyor´ diyoruz, el birliğiyle `Marmara Yeniden Büyük Körfez Projesini´ başlatıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun Kocaeli. Hatırlarsınız, 2021´nin baharında Marmara Denizimizde büyük bir müsilaj problemiyle karşı karşıya kalmıştık. Başta Marmara Belediyeler Birliğimiz, Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ve TÜBİTAK Başkanlığımız olmak üzere tüm il ve ilçe belediyelerimizle, bilim insanlarımızla, STK´larımız büyük bir seferberlik başlattık. 22 maddelik Marmara Denizi Eylem Planımızla etkili bir mücadele süreci yürüttük. Marmara Denizimizdeki bütün müsilajı temizledik. Hamdolsun, 2 yıldır herhangi olumsuz bir durumla da karşılaşmadık. Marmara Denizimizi ve Adaları, Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan ettik. Marmara Denizimizi en güzel, en temiz haliyle evlatlarımıza bırakacak çok özel bir çalışma yürütüyoruz. Bugün de İzmit Körfezimizde dip çamuru temizlik çalışmalarımızı başlatmak üzere bir aradayız" şeklinde konuştu."BİZ BİRİLERİ GİBİ MEYDANLARDA BOŞ VAAT VERENLERDEN DEĞİLİZ"Tarihi bir gün olduğunu vurgulayan Bakan Kurum, "Bugün Kocaeli´miz için, Kocaeli´nin geleceği ve Marmara´mız için tarihi bir gündür. Bu çalışmayla İzmit Körfez´imizi, dibinde onlarca yıl birikmiş 8 milyon ton çamurdan kurtaracağız. Körfezimizin dipten dirilişine vesile olacak bu çalışmayla deniz ekosisteminin korunmasını sağlayacağız. Böylelikle sadece Kocaeli değil emin olun tüm Marmara tertemiz hale gelecek. Biz öyle birileri gibi meydanlarda söyleyip boş vaat verenlerden değiliz. Söylüyorsak eğer yaparız. Biz AK Parti´yiz, yaparsa AK Parti yapar. Marmara´nın doğusunda başlattığımız bu projeyi sadece İzmit Körfezimizde değil, bütün Marmara çevresinde yapacağız. Ve inşallah, yüzyıllar boyunca varlığını sürdüren körfezimizi, Marmara Denizimizi en güzel, en temiz, en doğal haliyle evlatlarımıza bırakacağız" diye konuştu."KOCAELİ´Yİ EL BİRLİĞİYLE YENİDEN İMAR ETTİK"Kocaeli´nin 1999 yılında 17 Ağustos sabahına büyük bir yıkımla uyandığını belirten Bakan Kurum sözlerine şöyle devam etti:"Kocaeli´miz 17 Ağustos´ta çaresizliğe yenik düşmedi. Zorluklara direnmekten hiçbir zaman vazgeçmedi. Kocaeli´ni Türkiye olarak, el birliğiyle yeniden imar ettik, inşa ettik, ihya ettik. Bu güzel şehri hep birlikte ayağa kaldırdık ve yepyeni bir başlangıç yaptık. Yıkılan her bir evin yerine daha güzelini, daha sağlamını, daha güvenlisini inşa ettik. Kocaeli´mizde TOKİ ile okullardan hastanelere, stadyumlardan üniversitelere onlarca sosyal donatıyla birlikte 9 bin konut inşa ettik. Şu an halihazırda 2 bin 275 konutumuzun inşa çalışmaları devam ediyor. Tabi Kocaeli´mize yaptığımız yatırımları hiçbir zaman yeterli görmedik. Şimdi "İlk Evim, İlk İşyerim" kampanyamızla bu güzel şehre 5 bin 200 sosyal konut ve 450 sanayi dükkânı inşa edeceğiz. Ayrıca bin 500 konutluk arsamızı da yine siz kıymetli kardeşlerimizin hizmetine sunacağız. Kuralarımızı çektik, hak sahiplerimizi belirledik. Yeterli mi? Tabi ki değil. İzmit´te Cedit, Çayırköy Sekbanlı, Körfez´de Barbaros Mahallesi, Gölcük, Dilovası Tavşancıl, Çayıova İplikderesi kentsel dönüşüm çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.""120 MİLYON DOLARLIK BİR ÇEVRE PROJESİNİ KOCAELİ İÇİN BAŞLATIYORUZ"Seçimlere çok az kaldığının da altını çizen Bakan Kurum, "Bir tarafta ne var biliyor musunuz? Dev projeleriyle yükselen bir Türkiye diyen Cumhur İttifakı'mız var. Diğer tarafta Türkiye'ye dair Kocaeli'ye dair tek bir projesi olmayan Kılıçdaroğlu var. Biz bugün Kocaeli'ye geldik ve 120 milyon dolarlık bir çevre projesini Kocaeli için başlatıyoruz. Neden? Çünkü Kocaeli'nin güzel insanları burada mutlu, huzurlu, sağlıklı yaşasınlar diye. Bir tarafa bakıyorsunuz, ülkemiz için ihya edenler, inşa edenler, diğer tarafta milletin gönlüne, boş vaatlerle çalışanlar var. Ülkemizi yüz yıl geri götürmek isteyenler var. Siyasi geçmişlerinde milletin tek bir derdine çare olamayan Cumhuriyet Halk Partisi var" ifadelerini kullandı."ŞEHRİMİZE VERDİĞİMİZ SÖZÜ TUTTUK"Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise "Bugün Kocaeli ve Marmara için çok tarihi bir gün. gelecek nesiller, 2 Mayıs 2023´ü hem körfezin, hem Marmara'nın tarihi açısından hiç unutulmayacak bir tarih olarak hatırlayacak, öyle bilecekler. Dünya kadar işimiz var. Aslında 2019 yılında belediyeyi yönetmek için kollarımızı sıvadığımızda `Bundan sonra bu hayat şehre adanmış bir hayattır´ demiştik. Şehrimize verdiğimiz sözü elhamdülillah tuttuk. Ne söz verdiysek gerçekleştirmek için gece demeden, gündüz demeden, durmadan, yorulmadan her daim çalıştık. O çalışmalarda, her zaman çalışma arkadaşlarımızı, bu şehrin insanını yanımızda bulduk. Hem çalışma arkadaşlarıma hem de bütün çalışmalarımızda bize destek olduğunu hissettiren değerli hemşehrilerime de teşekkür etmeyi, adeta borç biliyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit DHA

2023-05-02 13:32:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.