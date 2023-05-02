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İnce'den Kılıçdaroğlu'na: Erdoğan'ın eskileriyle memleketi kurtaracak, onların kendine hayrı yok

DHA

İnce'den Kılıçdaroğlu'na: Erdoğan'ın eskileriyle memleketi kurtaracak, onların kendine hayrı yok


Dinçer AKBİRSelda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)MEMLEKET Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, "Davutoğlu, Babacan, Temel Karamollaoğlu bunların hepsinin oyunu toplasa 1 puan yapmaz. Yapılacak iş bir taneydi, bir tane. Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Memleket Partisi. Cumhuriyetçiler, Atatürkçüler de ittifak kuracaktı. Doğrusu buydu, ama yapmadılar. Şimdi Erdoğan'ın eskileriyle memleketi kurtaracak, onların kendine hayrı yok" dedi.
Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, seçim çalışmaları için İzmit'e geldi. Seçim otobüsü ile kente gelen İnce, kendisini bekleyen Memleket Partili gençlerle birlikte kentin en işlek caddelerinden Hürriyet Caddesi'nde yürüdü. Caddenin yaklaşık 500 metrelik kısmını, beraberindeki grupla 10 dakikada yürüyen İnce, daha sonra otobüsünden partililere seslendi. 
'BUNLARIN HEPSİNİN OYUNU TOPLASA BİR PUAN YAPMAZ'
14 Mayıs´ta yapılacak seçimlerin önemine vurgu yapan Muharrem İnce, "Bu seçim iki türlü bir seçim. Sayın Kılıçdaroğlu yanlış yaptı. Davutoğlu, Babacan, Temel Karamollaoğlu, bunların hepsinin oyunu toplasa 1 puan yapmaz. Yapılacak iş bir taneydi, bir tane. Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Memleket Partisi. Cumhuriyetçiler, Atatürkçüler de ittifak kuracaktı. Doğrusu buydu, ama yapmadılar. Şimdi Erdoğan'ın eskileriyle memleketi kurtaracak. Onların kendine hayrı yok. 18 yıl Maliye Bakanlığı yaptılar. Dışişleri Bakanlığı yaptılar. Başbakanlık yaptılar. Bu memleketin soyulmasında onların payı yok mu? Telekom özelleştirilirken Babacan ne iş yapıyordu?" ifadelerini kullandı.
'DEPREMDE ÇADIR SATAN KIZILAY BAŞKANINI GÖREVDEN ALACAĞIM'
Seçilmesi halinde yapacağı işleri belirten İnce, "Seçildiğimde ilk yapacağım iş ne biliyor musunuz? Depremde çadır satan Kızılay başkanını görevden alacağım. Hemen, Cumhurbaşkanlığı yeminimi eder etmez ne yapacağım biliyor musunuz? Suriyelileri geri gönderme hazırlıklarına başlayacağım. Merkez Bankası'nın kasası boşaldı. Türkiye'nin pasaportunun dışarıda değeri yok. Buğdayın anavatanı Türkiye, Ukrayna'dan buğday alıyor. Çocuklarımız beslenemiyor. Ben onlara söz veriyorum. Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığında ucuz et yiyeceksiniz, ucuz süt içeceksiniz, yumurta yiyeceksiniz" diye konuştu. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR-Selda Hatun TAN
2023-05-02 21:06:16

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