Gebze'de, HDP ilçe başkanının da olduğu 5 kişiye terör gözaltısı

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Selda Hatun TAN/GEBZE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde düzenlenen PKK/KCK operasyonunda, HDP ilçe başkanı Ömer Y.'nin de aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı olarak, sabah erken saatlerde gerçekleştirilen operasyonda, aralarında HDP Gebze İlçe Başkanı Ömer Y.'nin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda, çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyalin ele geçirildiği belirtildi.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Selda Hatun TAN

2023-05-03 10:47:29



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