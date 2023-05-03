Kendini kurye olarak tanıtıp kapıyı açanı öldürdü; kaçış anı kamerada

Erol POLAT/GEBZE(Kocaeli),(DHA)- KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde kendisini kurye olarak tanıtıp, kapıyı açan Serkan Kurtgöz'ü (44) öldüren Süleyman Y.´nin motosikletle kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Süleyman Y. Tokat'ta polis tarafından yakalandı.
Olay, dün sabah saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Binanın ziline basarak kendisinin kargo firmasından geldiğini ve paket teslim edeceğini söyleyen Süleyman Y., 2´nci kata çıkıp, kapıyı açan Serkan Kurtgöz'e tabancayla 5 el ateş açtı. Kurtgöz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan Süleyman Y., dün gece saatlerinde Tokat´ta polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli Kocaeli´ye getirildi. Şüphelinin, motosikletle geldiği apartmana girişi ve saldırıyı gerçekleştirdikten sonra apartmandan çıkıp motosikletiyle kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Erol POLAT
2023-05-03 15:29:30
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.