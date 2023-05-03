İmamoğlu: Türkiye ekonomisi trilyon dolarlık ekonomi olacak



Dinçer AKBİRErol POLAT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Biz millet ittifakı olarak becerikli ve uzman kadrolarla ekonomiyi düzelteceğiz. Ülkemizi dünyada ilk 10 ekonomiye yaklaştıracağız. 2 yıl içerisinde enflasyonu tek haneli rakama indireceğiz. 2 yıl içerisinde Türkiye ekonomisi trilyon dolarlık bir ekonomi olacak" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kocaeli´nin Gebze ilçesinde halk buluşmasına katıldı. Gebze Mevlana Kapalı Pazar Alanı´nda düzenlenen mitinge CHP'li Kocaeli milletvekilleri ve milletvekili adayları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Mitingde konuşan İmamoğlu, "Bu seçim farklı bir seçim. Partilerin ve particiliğin önemini kaybettiği bir seçim. Bu seçimden ziyade bir referandum. Bu seçimde bir rejim değişiyor. Bu referandumda sadece iki taraf yarışıyor. Bir taraf, `Ayrışa ayrışa kazanacağız´ diyor ve onlar sadece bir avuç insan. Kendi aralarında konuşup duruyorlar. Onlar bu milleti ayrıştırıp, kapıştırmak ve koltuklarını korumak derdinde, ötekileştirmek derdinde. Şu taraf, bu taraf diyorlar. Sen karşıdasın, ben bu taraftayım diyorlar. Fırsat buldukça toplumu kutuplaştırıyorlar. Biz ise diğer taraf, ne diyoruz? Millet İttifakı olarak, `Birleşe birleşe kazanacağız´ diyoruz. Sen, ben değil, biz diyoruz biz. Kocaman biz varız. Herkesi bir ve eşit görüyoruz. 86 milyon var. 13´üncü Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu var. Bu büyük bir şemsiye, üzerinde hak, hukuk, adalet yazıyor. O büyük şemsiyenin altında hep birlikte buluşacağız" diye konuştu.

'BÖYLESİ BİR KRİZİ MEMLEKETİMİZ HİÇ GÖRMEDİ'

Konuşmasında hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren İmamoğlu, "Bu ülkede yaşanan ekonomik krizin nedeni tamamen bu yönetimin akıl dışı politikalarıdır. Bütün bu sorunları bunlar çözemez. Bunların dönemi bitti. Boşlukta idare edilmeyen, her gün başka yere savrulan bir haldeler. Cumhuriyet tarihimiz boyunca böylesi bir krizi memleketimiz hiç görmedi. Onun için göreceksiniz, bunların çözemediği her şeyi Millet İttifakı çözecek. Türkiye´nin yakın tarihinde bizim 'Türk Liramız' hiç bu kadar değersiz olmamıştı. Halkımızın alım gücü hiç bu kadar düşmemişti. Hem kur, hem de enflasyon baskısıyla eridi. İşçi kardeşlerimizi dünyanın en ucuz iş gücü olarak görüyorlar. Sanayicilerimizi dünya ile rekabette ne yazık ki aşağı çektiler. Girdi maliyetleri, enerji fiyatları, sanayicilerimizi zorluyor. Hem bir taraftan gücü düşen emekçilerimiz, hem para kazanamayan, çarkını döndürmeyen, dünyayla rekabet edemeyen sanayicilerimiz. İşte bunlar yanlış ekonomi politikaları. Sanayicilerimiz için de çok zorlu bir ortam oluşturdular. Biz Millet İttifakı olarak becerikli ve uzman kadrolarla ekonomiyi düzelteceğiz. Ülkemizi dünyada ilk 10 ekonomiye yaklaştıracak, hak ettiği sıraya ulaştıracağız. Gençlere yeni bir gelecek hazırlayacağız. 2 yıl içerisinde enflasyonu tek haneli rakama indireceğiz. 2 yıl içerisinde Türkiye ekonomisi trilyon dolarlık bir ekonomi olacak. 5 yıldan daha kısa sürede 15 bin dolar kişi başı gelire yaklaşacağız. İşsizliği acilen tek haneli rakamlara indireceğiz. Kadınların iş gücüne katılım oranını yüzde 50 hedefine yaklaştıracağız" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU´NA BENZEYEN VATANDAŞI SAHNEYE ÇIKARDI

Miting sırasında, en önde Kemal Kılıçdaroğlu´na çok benzeyen bir vatandaş gören Ekrem İmamoğlu, bu kişiyi sahneye davet etti. Kılıçdaroğlu´na benzerliğiyle dikkat çeken vatandaş sahneye geldiğinde İmamoğlu, "Bir genel başkan da burada var vallahi. Cumhurbaşkanımız geldi de beni gizli gizli dinliyor zannettim" diyerek espri yaptı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Kocaeli / Gebze Dinçer AKBİR-Erol POLAT

2023-05-03 22:48:23



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