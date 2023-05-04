TEM'de minibüs devrildi; uzun araç kuyruğu oluştu

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Alişan KOYUNCU/ DERİNCE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkan minibüs bariyerlere çarpıp devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı, TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.

Kaza, saat 15.00 sıralarında TEM Otoyolu Derince geçişi Sırrıpaşa Mahallesi yakınlarında meydana geldi. 34 ZC 273 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. Kazayı görenler, durumu 112 Acil'e bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı, ismi öğrenilemeyen minibüs sürücüsü ile yanındaki 1 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat 2 şeridi ulaşıma kapanan TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde de uzun araç kuyruğu oluştu. Minibüsün kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Derince Alişan KOYUNCU

2023-05-04 16:26:43



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