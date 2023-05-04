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Türk-İş'ten Lütfü Türkkan'a tepki

DHA

Türk-İş'ten Lütfü Türkkan'a tepki


İZMİT(Kocaeli),(DHA) TÜRK-İş Bölge Temsilcisi Ali Bostan İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan´ın, Türk-İş ve Türk-İş Başkanı Ergün Atalay´a yönelik açıklamalarına tepki göstererek, "Basın emekçilerine, şehit ailelerine hakaret ediyordu, bir sürü gafları var. Kendisi bu söylemlerle gündeme gelmek istiyorsa yanlış bir yolda. En kısa sürede özrünü bekliyoruz" dedi.
İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan´ın Ankara´da bir televizyon kanalında Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türk-İş'e yönelik "Türk-İş AK Parti'nin arka bahçesi oldu" sözlerine Kocaeli´de görev yapan sendikalar tepki gösterdi. Türk-İş İl Temsilciliğinde bir araya gelen Türk-İş´e bağlı sendikaların şube başkanları ve yöneticileri, basın açıklamasında bulunarak Lütfü Türkkan´ın konuyla ilgili özür dilemesini istedi.
Lütfü Türkkan´ın söylemleriyle ilgili duydukları rahatsızlığı dile getiren Türk-İş Bölge Temsilcisi Ali Bostan, "Türk-İş hiçbir zaman bir parti ile ilgili açıklama yapmadı ve yapmayacak. Hiçbir partinin arka bahçesi olmadık. Biz Lütfü Türkkan´ın şehit yakınına söylediklerini ve hazine arazilerini nasıl kullandığını biliyoruz. Biz hiçbir şekilde İYİ Parti´yi kınamıyoruz. Ama açıklamamız Lütfü Türkkan´ın söylemleri ile ilgilidir" dedi.
`İYİ PARTİ İLE BİR SORUNUMUZ YOK´
Sendika olarak tüm siyasi partilere eşit mesafede durduklarını söyleyen Bostan, "Lütfü Türkan kullandığı cümleleri seçerek kullansın. Kamuoyunda, bazı televizyon programlarında yanlış cümleler kullanıyor. Hem İYİ Parti'ye zarar veriyor hem de kamuoyunda gereksiz meşgul etmiş oluyor. Biz kendisini en kısa zamanda özür dilemeye davet ediyoruz ve bundan sonraki söylemlerini de düşünerek söylemesini tavsiye ediyoruz. Bizim İYİ Parti ile sorunumuz yok. Türk-İş'in genel başkanı da hangi partiye oy vereceğimize dair mesaj yayınlamıyor. Biz Türk-iş başkanından ve camiasında böyle söylemler almıyoruz, aldığımız anda görevlerimizi bırakırız. Herkesin siyasi görüşü farklıdır, biz buna saygı duyuyoruz, herkes de buna saygı duymak zorundadır. Lütfü Türkan'ın söylediği cümleleri kendisine iade ediyoruz, en kısa sürede özrünü bekliyoruz" dedi.
`MERAL AKŞENER´DEN YAPTIRIM BEKLİYORUZ´
Konuyla ilgili İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener´i göreve davet eden Bostan sözlerine şöyle devam etti:
"Basın emekçilerine, şehit ailelerine hakaret ediyordu, bir sürü gafları var. Kendisi bu söylemlerle gündeme gelmek istiyorsa yanlış bir yolda. Meral Akşener'den de bu konuda bir yaptırım uygulamasını bekliyoruz. Lütfü Türkan'ı yazmışlar birinci sıra milletvekilliğine, il başkanımız ikinci sırada. Bu tür insanları değerlendirirken göz önünde bulundursunlar. Lütfü Türkkan kendine bir çeki düzen versin. Biz konuya ilişkin basın açıklaması yaptığımızda Lütfü Türkan bize `Türk-İş işine baksın' demiş. Biz zaten işimize bakıyoruz. Bu söylemlerini fazla sürdürmeden özür dilemeye davet ediyoruz" diye konuştu" (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit DHA
2023-05-04 17:20:11

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