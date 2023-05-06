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Erbakan: Ekonomiyi çözmeniz mümkün değil

DHA

Erbakan: Ekonomiyi çözmeniz mümkün değil


Alişan KOYUNCUDinçer AKBİR/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "CHP zihniyeti demek yokluk demektir, kıtlık demektir, devalüasyon demektir, ekonomik kriz demektir, bereketsizlik demektir. Ekonomiden dem vuruyorlar diğer felaketlerinin üstünü örtmek için. Diğer felaketleriniz bir yanda, ayrıca ekonomiyi de çözmeniz mümkün değil" dedi.
Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, İzmit´te milletvekilli adaylarıyla bir araya gelerek `Kocaeli Mitingi´nde konuştu. Kendisini bekleyen partililere hitap eden  Erbakan Millet İttifakı'nı eleştirerek "7´li Masa´nın zihniyeti ortadadır, söylemleri ortadadır, partilerinin seçim bildirgelerine yazdıkları ifadeler ortadadır. Ayasofya'yı yeniden müze yapacağız diyenlerle, LGBT´ye sonuna kadar özgürlük ve serbestlik vereceğiz diyenler, LGBT Türk aile yapısına zarar vermez diyenler, eşcinsel evlilikler gayet normaldir, herkesin kendi özel hayatı tercihidir ama toplum buna hazır değildir diyenlere, okul öncesinde 4-6 yaş çocuklarına Kuran öğretmek çağ dışıdır, Taliban zihniyetidir diyenler, seçim bildirgelerine okullarda din dersini tamamen kaldıracağız diye yazanlar, Diyanet İşleri Başkanlığı´nı inanç işleri başkanlığı yapacağız diye yazanlar, bin senedir İslam'a bayraktarlık yapan ecdadın torunları olan mirasçısı olan bu aziz milletin karşısına çıkıyorlar ve bu sözleri sarf edebiliyorlar. Bu söylemleri ortaya koyabiliyorlar. Allah bunlara fırsat vermesin" dedi.
`CHP ZİHNİYETİ DEMEK YOKLUK DEMEKTİR´
CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun yurtdışından 300 milyar dolar getirme konusundaki tutumunu eleştiren Erbakan şöyle konuştu:
"7´li Masa´nın bu malum halinin yanında onlar da diyorlar ki efendim iyi bunlardan bahsediyorsun ama diğer taraftan da ekonomi çöktü. İşsizlik var, yokluk var, enflasyon var, alım gücü düştü, ekonomik sıkıntı var. Bunları sen söylüyorsun da bu ekonomiyi çözecek olan sen misin Allah aşkına? Bu ülkede CHP zihniyetinin iktidarında, ekonominin düzlüğe çıktığını gören bir kişi var mı Allah aşkına? Mümkün mü böyle bir şey? CHP zihniyeti demek yokluk demektir, kıtlık demektir, devalüasyon demektir, ekonomik kriz demektir, bereketsizlik demektir. Ekonomiden dem vuruyorlar diğer felaketlerinin üstünü örtmek için. Diğer felaketleriniz bir yanda, ayrıca ekonomiyi de çözmeniz mümkün değil. Nasıl çözeceksin dendiği zaman 300 milyar dolar Londra'dan borç getireceğim diyor. Yahu biz zaten borçtan kurtulmaya çalışıyoruz. 300 milyar dolar daha borç getireceksin bunun faiziyle, geri ödemesiyle bu milletin sırtına yükleyeceksin. Zamla, vergiyle bu milletten çıkaracaksın." 
'BORÇTAN FAİZDEN BAŞKA SÖYLEDİĞİNİZ BİR ŞEY YOK'
Üretim konusunda milli kaynak paketlerinin kullanılması gerektiğini ifade eden Fatih Erbakan: "Diğer bir tane 7´li Masa´nın parti başkanı, eski ekonomiden sorumlu bakan. Nasıl çözeceksin denildiği zaman ne diyor? İnternette videosu var `Çok hızlı bir şekilde, çok bol miktarda düşük faizli borç alacağım, kredi alacağım. Borçla, faizle, krediyle bu işi yürüteceğim diyor. `Bu mevcut iktidar, batıyla arası iyi olmadığı için yeteri kadar borç alamıyor. Ben çok daha hızlı, çok daha düşük faizle borç alacağım, böyle yöneteceğim´ diyor. Borçtan, faizden başka bir şey söylediğiniz yok. Bunlar mı ekonomiyi düzeltecekler Allah aşkına. Bir tane Amerikalı danışman bulmuş, yöneticisi olduğu bankayı batıran bir adam. `Dünya nüfusunu azaltmamız gerekir´ diyen küreselcilerin bir adamı. Bu ithal danışmana danışacak, bununla sözüm ona ekonomiyi düzeltecek. Ekonomiyi düzeltecek olsanız önce kendi belediyelerinizde düzeltirdiniz. Bak İstanbul Büyükşehir Belediyesi, dünyanın en yüksek faiziyle dolar borçlanıyor. Yüzde 10.70 yıllık faizle dolar borçlanıyor, o dolar borcunun faizini de İstanbul halkına yaptığı hizmetlere zam yaparak İstanbul halkından çıkarıyor. Belediye başkanı olmadan önce İstanbul'da ulaşımı ücretsiz yapacağım diyordu, belediye başkanı olduğundan bugüne kadar ulaşıma yüzde 200´den fazla zam yaptı. Borç, faiz, zam ekonomisini uyguluyorsun işte. Merkezi hükümete gelsen gene aynısını yapacaksın. Geçmişin belli, referansın belli. Daha önce iktidar olduğunda yaptığın belli. CHP'nin zihniyetiyle, ekonominin düze çıktığı bu ülke tarihinde daha önce hiçbir zaman görülmemiş." dedi.(DHA)
DHA-Politika Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCUDinçer AKBİR
2023-05-06 20:56:53

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