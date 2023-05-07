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Öğrencilerden 100 kilometreye 3 saniyede ulaşan elektrikli formula aracı 

DHA

Öğrencilerden 100 kilometreye 3 saniyede ulaşan elektrikli formula aracı 


Alişan KOYUNCU-Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA) KOCAELİ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde kurulan 'Kouformula Student' takımı kendi imkanlarıyla ürettikleri elektrikli ve benzinli 2 formula aracıyla İtalya'da düzenlenecek olan yarışmaya hazırlanıyor. Elektrikli aracın 100 kilometreye 3, benzinli aracın ise 4 saniyenin altında ulaştığını ifade eden takım kaptanı Alper Özay, hedeflerinin Türkiye'yi küresel yarışlarda başarıyla temsil etmek olduğunu söyledi.
Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde makine, mekatronik, endüstri, elektrik, elektronik ve haberleşme, inşaat mühendisliği gibi çeşitli bölümlerden bir araya gelen 65 öğrenciden oluşan 'Kouformula Student' takımı, ürettikleri elektrikli ve benzinli formula araçlarıyla küresel çapta düzenlenen mühendislik yarışmalarında Türkiye´yi temsil etmeye hazırlanıyor. `KOUFS-03E´ adını verdikleri elektrikli aracın 100 kilometreye 3, `KOUFS-03´ isimli benzinli aracın ise 4 saniyenin altında ulaştığını ifade eden takım kaptanı Alper Özay, temmuz ayında İtalya´da düzenlenecek olan Formula Student yarışmasına katılmak için çalışmalara hızla devam ettiklerini belirtti.
`PES ETMİYORUZ, KENDİMİZE GÜVENİYORUZ´
Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliği 5´inci sınıf öğrencisi ve takım kaptanı Alper Özay takımın yarışmalara katılım sürecini anlatarak, "2015 yılında kurulduk, 2017 yılında ilk yarış aracımızı ürettik. Bu araç içten yanmalı bir araçtı. İtalya yarışına götürememiştik çünkü lojistik anlamında sponsorlukta sorunlar yaşamıştık. O zaman pes etmedik çünkü yaptıklarımıza çok güvendik ve daha iyisini yapabiliriz, diye düşündük. Sonrasında kolları sıvamaya başladık. 2022 yılında ikinci aracımızı ürettik. Bu süre içerisinde pandemi oldu ve burada üretimler ve tedarik sorun sürecinde sıkıntılar yaşamıştık ama sonuç olarak İtalya'ya götürdük. İtalya'da da teknik incelemeyi geçen ve katıldığı ilk yarışmada teknik incelemeyi geçen ilk Türk takımı olduk ve bu bizim için ve yarış çok büyük bir başarıydı. Sonrasında tekrar çalışmalarımıza devam ettik. Çünkü pes etmiyoruz ve her zaman kendimize güveniyoruz" dedi.
`BİZİM İÇİN GURUR VERİCİ´
Yarışmalara katılmak için ciddi sponsorluk anlaşmalarına ihtiyaçları olduğunu anlatan Alper Özay "Çalışmalarımıza devam ettik ve dedik ki bu sefer hedefi büyütelim. Bunun için de kolları sıvadık ve bir sezonda aynı anda bir içten yanmalı ve elektrikli araç yapmak için çalışmalara başladık. Şu anda da iki aracımızı üretmeye devam ediyoruz. Yarışmaya kaydımızı yaptırdık, sınavlarını geçtik ve şu anda üretim süreci devam etmekte. Bu süreç içerisinde çok fazla sponsorumuz oldu ama bizi en çok sevindiren Tesla'nın elektrik aracımıza sponsor olmasıydı. Bu bizim için müthiş gurur verici bir kaynak açıkçası. Çünkü yaptıklarımızın artık sonunda meyvesini toplamaya başladık ve önümüzü daha net görüyoruz artık. Bu kadar büyük sponsor varken de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz" diye konuştu.
`TATİLİMİZ BİLE YOK AMA HERKES BU DURUMDAN ÇOK MEMNUN´
Yarışmaya hazırlık sürecinin zorlu geçtiğini ifade eden takımın organizasyon departmanı sorumlusu Beril Kolay da şunları söyledi:
"Biz bu takımda 65 kişi çalışıyoruz. Farklı bölümlerden, farklı departmanlardan birçok arkadaşımızla birlikteyiz. Burada önemli olan şey aslında takım içinde birbirimize olan iletişimi sağlıklı kurabilmek. Çünkü 65 farklı kişilik, 65 farklı karakter bir arada çalışmaya çalışıyoruz ve çok stresli bir ortam aslında. Burada herkes elini taşın altına koyuyor, sorumluluklarını yerine getiriyor. Yeri geliyor derslerimizden feragat ediyoruz, yeri geliyor kişisel hayatımızdan feragat ediyoruz. Örneğin bayramın ilk günü bile buraya gelip çalışan, bayramda evine gitmeyip çalışan arkadaşlarımız vardı. Aslında tatilimiz yok ama herkes bu durumdan çok memnun. Çünkü bu takımın bize kazandırdıkları çok fazla. Biz burada mühendisliği sadece teoride bırakmadığımız, uygulamalarda da yaptığımız için mezun olmadan birçok tecrübeye sahip oluyoruz. Bu sebeple de bizden mezun olan arkadaşlarımız büyük şirketlerde iş bulup rahatlıkla çalışabiliyorlar. Bu da bizim için çok kıymetli bir durum" dedi. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU-Dinçer AKBİR
2023-05-07 09:15:32

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