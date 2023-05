Özel: Zenginin, kur korumalı mevduatı varsa bundan sonra garibanın da altın korumalı sosyal yardımı var

Alişan KOYUNCUDinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 'Altın Kart' projesiyle ilgili bilgi vererek, "Zenginin, kodamanın, kur korumalı mevduatı varsa bundan sonra garibanın da altın korumalı sosyal yardımı var" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel, İzmit´te partisinin seçim koordinasyon merkezi açılışına katıldı. İlk olarak partililerle selamlaşan Özel, daha sonra merkezin önünde toplanan kalabalığa Millet İttifakı projeleri hakkında bilgi verdi. Yoksulluğu bitirmek için önemli projeleri hayata geçireceklerini anlatan Özel, şöyle konuştu:

"Eşit, ayrımsız, ücretsiz sağlık hizmeti diyen bizler haklı çıkmışız. Herkese eşit vatandaşlık diyen bizler haklı çıkmışız. O günden beri hepsi birden diyorlar ki efendim `Temel vatandaşlık geliri yapalım. Zengin fakir oradan sonra olsun. Herkes bir seviyede olsun" Bunu 2011 yılından beri Kemal Kılıçdaroğlu söylüyor. Aile sigortası diyor, aile destekleri sigortası diyor, aile destekleri paketi diyor. O gündür bu gündür söylüyor. Şimdi onu biraz daha kolay anlatılır, kolay anlaşılır bir hale getirdik. Bu daha kolay anlatılır, daha kolay anlaşılır ve uygulanır sistemin adı `Altın kart.' Yani bir ailede bir asgari ücretli yoksa onun maaşını asgari ücrete tamamlayacağız ya onu tamamlarken onu altın kartla yapacağız. Asgari ücret eriyor, altın erimiyor. Bir ailede hiç gelir yoksa altın kartına bir tam Cumhuriyet altını her ay. Eğer yarımsa 4 bin lira kazanıyorsa bir yarım altın. Biraz eksik kalıyorsa bir çeyrek altın. Her yoksul aileye ama çeyrek, ama yarım, ama tam bir altını bu karta yatırarak, biz ülkede ezik domatesle, çürük biberle, yumurtasız menemen dönemini, birinin başkalarına el açmasını ve bu ayıbı bütün vatandaşların taşımasını ortadan kaldırıyoruz. Hani asgari ücret diyoruz ya. Eğer asgari ücret yüksekse oraya tamamlarız. Altın yüksekse altına tamamlanacak. Tanıdık geldi mi? Kur korumalı mevduat var ya. Yani zenginler parasını koyuyor faizi alıyor ama dolar yükseldiyse dolar alıyor. Zenginin, kodamanın, kur korumalı mevduatı varsa bundan sonra garibanın da altın korumalı sosyal yardımı var."

`ENFLASYON CANAVARINA `PES´ DEDİRTECEĞİZ´

Enflasyonla mücadele konusuna da değinen Özel, "Bu kart sadece ve sadece parayı çekmekle değil, parayı harcarken de kullanılacak. Eskiden Et ve Balık Kurumu vardı canını okudular. Şimdi peynir, et ve süt kurumu kuruyoruz. O kurumun büyük ilçelerde, bütün ilçelerde şubeleri olacak, esnaflar da isterse o kurumdan alıp satacak. 180 liraya satılan peyniri 90 liraya, 25 liraya satılan sütü 10 liraya, 350 liraya satılan kıymayı 150 liraya satacak. Peynirin P'si, etin E´si, sütün S´si ne yapıyor? Enflasyon canavarına `PES´ dedirteceğiz hep birlikte" diye konuştu.

`PAZARA KADAR BAKAN EVLATLARI ALDI UCUZ MAZOTU PAZARDAN SONRA VATAN EVLATLARI ALACAK´

Çiftçiye destek paketi konusunda çalışmalarını anlatan CHP Grup Başkanvekili Özel, "Köylere bir ziraat mühendisi ve bir veteriner görevlendirerek ihtiyaç duyulduğunda ücretsiz veterinerlik ve ziraat mühendisinin doğru ürüne yönlendirme, toprak analizi ve baştan belirlenen doğru ürün teşviklerini, maliyet artı makul kar eşittir taban fiyat uygulamasıyla köylünün bütün sorunlarını çözeceğiz. Bir de bir sözü var onu yerine getireceğiz. 2002 yılından beri Bülent Arınç'ın söz verip, AK Parti'nin söz verip tutmadıkları bir şey var. ÖTV'siz KDV'siz mazot. 'Aslında vereceğiz' dediler. Verdiler. Ama kime verdiler yatlara, gezinti teknelerine. Kime verdiler? Binali Yıldırım'ın mahtumlarının gemilerine, kime verdiler? Bilal Erdoğan'ın gemiciklerine verdiler. Pazar günü bir devir kapanıyor, bir devir açılıyor. Pazara kadar bakan evlatları aldı ucuz mazotu pazardan sonra vatan evlatları alacak. Vatan evlatları" dedi. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU-Dinçer AKBİR

2023-05-10 19:58:41



