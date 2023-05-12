Öğretim üyesinden, petrol rezervuarlarının daha etkin kullanımı için 'kimyasal yıkama' projesi



Alişan KOYUNCU-Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA) KOCAELİ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Nihat Hakan Akyol öncülüğünde yapılan, petrol rezervuarlarının daha etkin kullanılabilmesi açısından önerilen 'kimyasal yıkama' tekniği içeren yurt dışı araştırma projesi TÜBİTAK tarafından kabul edildi. Proje ile ilgili bilgi veren Akyol, "ABD´de de testler devam ediyor. Bu projeyle kimyasal yıkama tekniği kullanılarak gözenekli ortamlar içerisinde yer alan ham petrol kütlelerinin daha etkin bir şekilde geri kazanılabilmesi sağlanacak. Elde edeceğimiz başarılı sonuçlarla birlikte rezervuarlardan petrol kaynaklarının daha etkin çıkartılmasını hedefliyoruz" dedi.

Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği´nde görevli Doç. Dr. Nihat Hakan Akyol yaklaşık 10 yıl önce petrol rezervuarlarının daha etkin kullanılabilmesi açısından `Kimyasal yıkama´ tekniği ile ilgili araştırmalara başladı. Güncel çıkarılma tekniklerinin kullanılması durumunda, kuyularda bulunan petrolün bir kısmının yer altında rezervuarda kalması nedeniyle kimyasal yıkama tekniğini geliştirmek isteyen Doç. Dr. Akyol, bu sayede kuyulardaki rezervlerin daha kolay ve daha fazla miktarda çıkarılmasını hedefliyor. TÜBİTAK tarafından kabul alan projenin laboratuvar ölçeğindeki ön testlerinin başarıyla tamamlandığını ve diğer testlerin yapılması için ABD´deki bazı üniversitelerle iş birliği içerisinde olduklarını anlatan Doç. Dr. Akyol şunları söyledi:

"Ülkemizin petrol kaynaklarının daha etkin kullanılmasına yönelik TÜBİTAK 2219 doktora sonrası araştırma bursu kapsamında bir proje önerimiz oldu ve bu proje önerimiz kabul edildi. 2023 yılı ağustos ayı içerisinde başlayacak olan proje kapsamında Alabama Üniversitesi Jeoloji Bölümü bünyesinde, kimyasal yıkama teknolojileri ile petrol kaynaklarının daha etkin kullanılmasına yönelik araştırma faaliyetlerinde bulunacağız. Bu çalışma kapsamında üniversitemiz ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Alabama Üniversitesi, Arizona Üniversitesi, Clempson Üniversitesi ve Chicago Argonne Ulusal Laboratuvarı´nda ortak araştırma faaliyetlerinde bulunacağız."

`EKONOMİK ANLAMDA BİZE OLUMLU KATKILAR SUNACAĞINI DÜŞÜNMEKTEYİZ´

Projenin tamamlanmasıyla birlikte ülke ekonomisine katkı sunabileceğini ifade eden Akyol, "Şu an günümüzdeki petrol arama faaliyetlerine bakıldığında ülkemiz, ihtiyaç kapasitesinin yaklaşık yüzde 10 kadarını üretebilmektedir. Jeolojik nedenlerden dolayı, ülkemizin petrol üretimi bakımından komşu ülkelere nazaran daha düşük oranda olduğumuzu göstermektedir. Petrol üretiminin arttırılmasına yönelik olan kimyasal yıkama teknolojilerini içermesi planlanan çalışmalar sonucunda elde edeceğini ümit ettiğimiz başarılı sonuçlarla üretimin artırılmasını planlamaktayız. Şu andaki yapılan çalışmalarda ülkemiz özellikle yeni petrol sahalarının keşfi konusunda araştırmalarını büyük oranda devam ettirmektedir. Bizim de elde edeceğimiz başarılı sonuçlarla birlikte rezervuarlardan petrol kaynakların daha etkin çıkartılması, bizim bu anlamda enerji bakımından da kendi içerimizde bunu kullanabilmemize ve dışa bağımlı olma bakımından ekonomik anlamda da bize olumlu katkılar sunacağını düşünmekteyiz." dedi. (DHA)

DHA-Bilim Teknoloji Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU-Dinçer AKBİR

2023-05-12 09:39:12



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