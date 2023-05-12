Öğretim üyesinden, petrol rezervuarlarının daha etkin kullanımı için 'kimyasal yıkama' projesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğretim üyesinden, petrol rezervuarlarının daha etkin kullanımı için 'kimyasal yıkama' projesi

DHA

Öğretim üyesinden, petrol rezervuarlarının daha etkin kullanımı için 'kimyasal yıkama' projesi


Alişan KOYUNCU-Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA)  KOCAELİ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Nihat Hakan Akyol öncülüğünde yapılan, petrol rezervuarlarının daha etkin kullanılabilmesi açısından önerilen 'kimyasal yıkama' tekniği içeren yurt dışı araştırma projesi TÜBİTAK tarafından kabul edildi. Proje ile ilgili bilgi veren Akyol, "ABD´de de testler devam ediyor. Bu projeyle kimyasal yıkama tekniği kullanılarak gözenekli ortamlar içerisinde yer alan ham petrol kütlelerinin daha etkin bir şekilde geri kazanılabilmesi sağlanacak. Elde edeceğimiz başarılı sonuçlarla birlikte rezervuarlardan petrol kaynaklarının daha etkin çıkartılmasını hedefliyoruz" dedi.
Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği´nde görevli Doç. Dr. Nihat Hakan Akyol yaklaşık 10 yıl önce petrol rezervuarlarının daha etkin kullanılabilmesi açısından `Kimyasal yıkama´ tekniği ile ilgili araştırmalara başladı. Güncel çıkarılma tekniklerinin kullanılması durumunda, kuyularda bulunan petrolün bir kısmının yer altında rezervuarda kalması nedeniyle kimyasal yıkama tekniğini geliştirmek isteyen Doç. Dr. Akyol, bu sayede kuyulardaki rezervlerin daha kolay ve daha fazla miktarda çıkarılmasını hedefliyor. TÜBİTAK tarafından kabul alan projenin laboratuvar ölçeğindeki ön testlerinin başarıyla tamamlandığını ve diğer testlerin yapılması için ABD´deki bazı üniversitelerle iş birliği içerisinde olduklarını anlatan Doç. Dr. Akyol şunları söyledi:
"Ülkemizin petrol kaynaklarının daha etkin kullanılmasına yönelik TÜBİTAK 2219 doktora sonrası araştırma bursu kapsamında bir proje önerimiz oldu ve bu proje önerimiz kabul edildi. 2023 yılı ağustos ayı içerisinde başlayacak olan proje kapsamında Alabama Üniversitesi Jeoloji Bölümü bünyesinde, kimyasal yıkama teknolojileri ile petrol kaynaklarının daha etkin kullanılmasına yönelik araştırma faaliyetlerinde bulunacağız. Bu çalışma kapsamında üniversitemiz ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Alabama Üniversitesi, Arizona Üniversitesi, Clempson Üniversitesi ve Chicago Argonne Ulusal Laboratuvarı´nda ortak araştırma faaliyetlerinde bulunacağız."
`EKONOMİK ANLAMDA BİZE OLUMLU KATKILAR SUNACAĞINI DÜŞÜNMEKTEYİZ´
Projenin tamamlanmasıyla birlikte ülke ekonomisine katkı sunabileceğini ifade eden Akyol, "Şu an günümüzdeki petrol arama faaliyetlerine bakıldığında ülkemiz, ihtiyaç kapasitesinin yaklaşık yüzde 10 kadarını üretebilmektedir. Jeolojik nedenlerden dolayı, ülkemizin petrol üretimi bakımından komşu ülkelere nazaran daha düşük oranda olduğumuzu göstermektedir. Petrol üretiminin arttırılmasına yönelik olan kimyasal yıkama teknolojilerini içermesi planlanan çalışmalar sonucunda elde edeceğini ümit ettiğimiz başarılı sonuçlarla üretimin artırılmasını planlamaktayız. Şu andaki yapılan çalışmalarda ülkemiz özellikle yeni petrol sahalarının keşfi konusunda araştırmalarını büyük oranda devam ettirmektedir. Bizim de elde edeceğimiz başarılı sonuçlarla birlikte rezervuarlardan petrol kaynakların daha etkin çıkartılması, bizim bu anlamda enerji bakımından da kendi içerimizde bunu kullanabilmemize ve dışa bağımlı olma bakımından ekonomik anlamda da bize olumlu katkılar sunacağını düşünmekteyiz." dedi. (DHA)
DHA-Bilim Teknoloji Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU-Dinçer AKBİR
2023-05-12 09:39:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sahte konteyner ve karavan ilanıyla depremzedeleri dolandıran 24 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Sahte konteyner ve karavan ilanıyla depremzedeleri ...
GÜNCELLEME - Kocaeli'de kimya tesisinde ısınarak patlama riski olan kazanda soğutma çalışmaları bitti
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Kocaeli'de kimya tesisinde ısınarak ...
Kocaeli'de kimya tesisinde ısınarak patlama riski olan kazanda soğutma çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Kocaeli'de kimya tesisinde ısınarak patlama riski ...
''Kılıçarslan'' oyunu görme, işitme ve fiziksel engelli bireyleri buluşturdu
YEREL HABERLER ''Kılıçarslan'' oyunu görme, işitme ve fiziksel ...
Gölcük'te Trafik Haftası etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Gölcük'te Trafik Haftası etkinliği düzenlendi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yumurta üreticilerine tavuk ve yem desteği
YEREL HABERLER Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yumurta ...
Kocaeli Valisi Yavuz'dan Hemşireler Haftası mesajı
YEREL HABERLER Kocaeli Valisi Yavuz'dan Hemşireler Haftası mesajı
Kocaeli'de meslek liselilerin ürettiği elektronik deney setleri ülke sınırlarını aştı
YEREL HABERLER Kocaeli'de meslek liselilerin ürettiği elektronik ...
Kocaeli'de 11 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
YEREL HABERLER Kocaeli'de 11 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Özel: Zenginin, kur korumalı mevduatı varsa bundan sonra garibanın da altın korumalı sosyal yardımı var
YEREL HABERLER Özel: Zenginin, kur korumalı mevduatı varsa bundan ...
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi
YEREL HABERLER Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi ...
CHP Grup Başkanvekili Özel, Kocaeli'de seçim koordinasyon merkezi açılışına katıldı
YEREL HABERLER CHP Grup Başkanvekili Özel, Kocaeli'de seçim ...
Kocaeli Şehir Tiyatroları, "Kılıçarslan" oyununu engelliler için sahneleyecek
YEREL HABERLER Kocaeli Şehir Tiyatroları, "Kılıçarslan" oyununu ...
Kocaeli'de denizde ceset bulunmuştu; gemi çalışanı çıktı
YEREL HABERLER Kocaeli'de denizde ceset bulunmuştu; gemi çalışanı ...
Kocaeli'de "İyi ki Annemsin" konulu resim sergisi açıldı
YEREL HABERLER Kocaeli'de "İyi ki Annemsin" konulu resim sergisi ...
Kocaeli Üniversitesi atölyesinde depremzedeler için ahşap ranza üretiliyor
YEREL HABERLER Kocaeli Üniversitesi atölyesinde depremzedeler için ...
Kocaeli'de 3 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Kocaeli'de 3 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.