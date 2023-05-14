92 yaşındaki kadın sandık başına sedyeyle geldi

Alişan KOYUNCU-Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA) İZMİT´te yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle yürüme güçlüğü çeken Keriman Met (92) sedye ile geldiği okulda oyunu kullandı.
İzmit´te oy kullanmak isteyenler sabah saatlerinden itibaren, oy verecekleri okullara akın etti. Bazı okulların önünde yoğunluk oluşurken, evrakları kontrol edilen seçmenler, oy pusularına `evet´ mührü basarak şeffaf sandıklarda Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullandı. Serdar Mahallesi Mutlu Sokak´ta oturan ve yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle yürüme güçlüğü çeken Keriman Met, oy vereceği okul olan Türkan Dereli İlokulu´na hasta nakil ambulansıyla geldi. Sağlık görevlileri tarafından sedye ile oy vereceği sandığa götürülen Keriman Met´e, okuldaki diğer seçmenler `Helal olsun teyzem´ diyerek destekte bulundu. Met daha sonra görevlilerin yardımıyla oyunu kullandı.
Kullandığı oyun vatana, millete hayırlı olmasını dileyen Keriman Met, kızı Ümran Met ile beraber ambulansla evine bırakıldı. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU-Dinçer AKBİR
2023-05-14 12:48:13
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