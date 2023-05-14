Belediye başkanı, 100 yaşındaki seçmeni TOGG ile evine bıraktı



Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, Darıca ilçesindeki okulları gezerken karşılaştığı Sultan Usanmaz'ı (100), makam aracı olarak kullandığı TOGG ile evine bıraktı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, seçim sırasında oy kullanılan okulları gezerken Darıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi´ndeki Şehit Murat Tevlim Anadolu İmam Hatip Lisesi´nde Sultan Usanmaz ile karşılaştı. Başkan Büyükakın, Usanmaz ve yanındaki oğluyla bir süre sohbet etti. Başkan Büyükakın, daha sonra oyunu kullanan Sultan Usanmaz ve oğlunu makam aracı olarak kullandığı TOGG ile evine bıraktı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Darıca Erol POLAT

2023-05-14 14:03:03



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