Kocaeli'de 3 araç birbirine girdi: 4 yaralı

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Alişan KOYUNCU-Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA)KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde 2 otomobil ile hafif ticari aracın birbirine girdiği kazada 4 kişi yaralandı. Yola fırlayan 2 yaralının emniyet kemeri takmadığı ortaya çıktı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Kabaoğlu Mahallesi Sekbanlı Kavşağı'nda meydana geldi. Aynı yönde ilerleyen Ömer Berkant İnce idaresindeki 41 AJF 069 otomobil, Hakan Abalı idaresindeki 41 AGS 975 plakalı otomobil ve 41 AJU 228 plakalı hafif ticari araç, şerit ihlali nedeniyle çarpıştı. Savrulan 3 araç, ardından refüje ve bariyerlerine çarparak durdu. Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hafif ticari araçta olup, yola fırlayan 2 yaralının emniyet kemeri takmadığı ortaya çıktı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU-Dinçer AKBİR

2023-05-14 16:57:25



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