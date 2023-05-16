Kocaelispor, Spor Toto 1'inci Lig'e yükseldi

Kocaelispor-GMG Kastamonuspor: 2-1
Dinçer AKBİR/KOCAELİ,(DHA) -
STAT: Kocaeli
HAKEMLER: Volkan Okur, Mehmet Kirişçioğlu, Halil Tolgahan Demir, Ramazan Doğanay
KOCAELİSPOR: Gökhan, Alihan, Yalçın, Diogo Aleksis, Okan (Dk.78 Cengizhan), Tayfun, İlyas Kubilay (Dk.57 Beykan), Mert, Atila (Dk.90. Mehmet Sak), Mehmet Yılmaz (Dk.90 Emre), Samed Ali
GMG KASTAMONUSPOR: Mustafa, Ergin, İsmail, Mustafa Alptekin (Dk.53 Abdulaziz), Kadir, Yasin, Bertu, Yiğit Ali (Dk.78 Buğra Ali), Ramazan
GOLLER: Dk.6 Samed Ali, Dk.88 Mehmet (Kocaelispor)
SARI KARTLAR: Dk.10 Ergin (GMG Kastamonuspor) Dk.85 Yalçın (Kocaelispor)
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kocaelispor, sezonun bitimine bir hafta kala sahasında GMG Kastamonuspor'u 2-1 yenerek Spor Toto 1'inci Lig'e yükseldi.
6'ncı dakikada Kocaelispor öne geçti. Sol kanattan geliştirdiği atakta, Atila´nın pasında topla buluşan Samed Ali'nin şık bir vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
45´inci dakikada GMG Kastamonuspor eşitliği yakaladı. Yasin´in sağ kanattan çektiği şutta top ağlarla buluştu: 1-1.
88'inci dakikada Kocaelispor yeniden öne geçti. Atila'nın ortasında topla buluşan Mehmet Yılmaz'un vuruşunda topu ağlara gitti: 2-1.
TARAFTARLAR SAHAYA GİRİP KUTLAMA YAPTI
Maçın bitiş düdüğünün ardından Kocaelispor taraftarları taraftarları büyük sevinç yaşadı. Taraftarlar, sahaya girip kutlama yaptı.
DHA-Spor Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR
2023-05-16 17:15:54
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