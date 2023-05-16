Tütüncü dükkanında silahlı saldırıya uğrayan iş yeri sahibi öldü



Nabi YAZICI/ KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, işlettiği tütüncü dükkanında silahlı saldırıya uğrayan 9 çocuk babası Şefik Kaya (67), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde ilçesinde bağlı Yukarı Hereke Mahallesi'nde meydana geldi. Tütün ürünleri satılan dükkanı işleten, 9 çocuk babası Şefik Kaya'ya, iş yerine gelen kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla ateş edildi. Göğüs bölgesine 4 kurşun isabet eden Kaya, ağır yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, silah seslerini duyan diğer esnaflar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Şefik Kaya, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze'deki bir özel hastaneye kaldırıldı. Kaya, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Jandarma, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI

2023-05-16 20:20:40



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