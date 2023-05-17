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Otomobil, TIR'a çarptı: 4 yaralı

DHA

Otomobil, TIR'a çarptı: 4 yaralı


Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA)KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.
Kaza, D-100 Karayolu Derince ilçesi geçişi Çenesuyu mevkiinde meydana geldi. Ankara yönünde giden Erdem Demir idaresindeki 41 RR 900 plakalı otomobil, önündeki Selami Koyun idaresindeki 41 RD 905 plakalı TIR'a çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, otomobil içerisinde sıkışan sürücü Erdem Demir ile Samet Köprülü, Adil Demirci ve ismi öğrenilemeyen 1 kişiyi bulundukları yerden çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan 4 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolun bir şeridi trafiğe kapandı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR
2023-05-17 06:17:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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