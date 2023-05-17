Binanın alev alev yanan çatısına itfaiye müdahale etti

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Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli),(DHA) KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 22.30 sıralarında ilçeye bağlı Güney Mahallesi Zübeyde Sokak´ta bulunan 3 katlı binanın çatı katında meydana geldi. Yangını görenler, durumu itfaiyeye haber verdi. Yangın nedeniyle apartmanın bitişiğinde bulunan binalarda oturanlar da tedbir amaçlı evlerinden tahliye edildi. Yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI

2023-05-17 06:32:13



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