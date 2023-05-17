TEM'de kamyon devrildi; Ankara yönü ulaşıma kapandı (2)- Yeniden

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/ KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, TEM Otoyolu'nda, kamyonun dorse kısmının yola devrildiği kaza nedeniyle kapanan Ankara yönü, 2 saatlik çalışmanın ardından trafiğe açıldı.
Kaza, saat 11.30 sıralarında, TEM Otoyolu Körfez ilçesi Tütünçiftlik Dinlenme Tesisi mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden G.D. idaresindeki 34 BJM 002 plakalı konteyner yüklü kamyonun dorse kısmı, yolun 3 şeridini de kapatacak şekilde devrildi. Kamyonun kasasındaki yükün de yola düşmesiyle TEM Otoyolu'nun Ankara istikameti trafiğe kapandı. Kazada, sürücü yara almadı. TEM Otoyolu'ndaki araç trafiği Körfez gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendirildi. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından, kaza yapan kamyonun yoldan kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU-Dinçer AKBİR
2023-05-17 14:04:37
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