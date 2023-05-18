Ölen babasının eşyalarını dışarı bıraktı, cadde çöplüğü andırdı



Alişan KOYUNCUDinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT´te yaklaşık 2 hafta önce evinde ölü bulunan Eşref Doğan´a (92) ait eşyalar, kızı tarafından sokağa bırakılınca cadde çöplüğe döndü. Belediye ekipleri caddeden 4 kamyonet ev eşyası topladı.

Karabaş Mahallesi Hafız Binbaşı Caddesi´nde yalnız yaşadığı evinde yaklaşık 2 hafta önce ölü bulunan Eşref Doğan´ın eşyaları, sabah saatlerinde 4 kızından biri tarafından sokağa bırakıldı. Bir kısmı balkondan atılan, bir kısmı da kapıdan çıkarılan eşyalar, üzerlerine yağmur da yağınca kullanılamaz hale geldi. Eşyaların oluşturduğu görüntü çöplüğü andırdı.

Esnafın ihbarıyla gelen belediye ekipleri sokakta temizlik çalışması yaptı. Temizlik personelleri çoğunluğu ev eşyası, kıyafet ve kişisel malzemelerden oluşan yaklaşık 4 kamyonet eşyayı alıp, götürdü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU-Dinçer AKBİR

2023-05-18 12:27:06



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