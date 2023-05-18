Otomobil akaryakıt istasyonuna daldı

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Nabi YAZICI/KÖRFEZ (KOCAELİ), (DHA)KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna daldı. Akaryakıt pompasına çarpan araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

Kaza, D-100 kara yolunun Samsun Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Metehan Karslı idaresindeki 34 JM 3969 plakalı lüks otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna daldı. Otomobil akaryakıt pompasına çarpınca kısa süreli panik yaşandı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü, sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Metehan Karslı, Kocaeli Şehir Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI

2023-05-18 18:04:10



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