Uyuşturucu operasyonunda polis yeleği ve kelepçe ele geçirildi; 1 tutuklama

Selda Hatun TAN/ BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda silah, uyuşturucu madde, polis yeleği ve kelepçe ele geçirildi, gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Başiskele ilçesinde uyuşturucu madde sattığı tespit edilen A.K.'yi takibe aldı. Takip sonucu A.K., 4 kişiye uyuşturucu madde satarken suç üstü yakalandı. A.K. ile birlikte uyuşturucu madde sattığı tespit edilen 4 şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramalarında 1 gr metamfetamin, 1 adet tabanca, 6 adet tabanca fişeği ele geçirildi. A.K.nin evinde yapılan aramalarda ise 1 adet polis yeleği, 1 adet kelepçe, 4 adet tabanca, 31 adet fişek, 3 adet sentetik ecza, 2 gr metamfetamin, 1 gr sentetik kannabinoid, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden A.K. emniyetteki işlemlerinin ardından, sevk edildiği mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. İçici oldukları tespit edilen 4 şüpheli ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Başiskele Selda Hatun TAN
2023-05-19 21:25:37
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