Kocaelispor binlerce taraftarıyla birlikte şampiyonluğu kutladı

Dinçer AKBİR / İZMİT(Kocaeli), (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup´ta şampiyon olarak Spor Toto 1'inci Lig'e yükselen Kocaelispor, şampiyonluğu binlerce taraftarıyla birlikte kutladı.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup´ta geçen hafta oynadığı GMG Kastamonuspor maçını kazanmasının ardından şampiyonluğu garantileyen Kocaelispor, bugün deplasmanda oynadığı Ankara Demirspor maçının ardından kupasına kavuştu. İzmit Seka Park´ta düzenlenen kutlama programına katılan binlerce taraftarıyla birlikte kupayı kaldıran takım, büyük coşku yaşadı. Taraftarlar saat 21.41´de meşale şovu yaparken, takımın şampiyonluk kupasını ise TFF Başkanvekili Volkan Can takdim etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Şampiyonluk kutlamasından detaylar
DHA-Spor Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR
2023-05-20 23:10:58
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