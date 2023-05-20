Kocaelispor binlerce taraftarıyla birlikte şampiyonluğu kutladı

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Dinçer AKBİR / İZMİT(Kocaeli), (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup´ta şampiyon olarak Spor Toto 1'inci Lig'e yükselen Kocaelispor, şampiyonluğu binlerce taraftarıyla birlikte kutladı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup´ta geçen hafta oynadığı GMG Kastamonuspor maçını kazanmasının ardından şampiyonluğu garantileyen Kocaelispor, bugün deplasmanda oynadığı Ankara Demirspor maçının ardından kupasına kavuştu. İzmit Seka Park´ta düzenlenen kutlama programına katılan binlerce taraftarıyla birlikte kupayı kaldıran takım, büyük coşku yaşadı. Taraftarlar saat 21.41´de meşale şovu yaparken, takımın şampiyonluk kupasını ise TFF Başkanvekili Volkan Can takdim etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Şampiyonluk kutlamasından detaylar

DHA-Spor Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2023-05-20 23:10:58



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