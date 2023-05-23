Apartman görevlisi ölü bulundu

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT'te Necip Özdemir (55), apartman görevlisi olarak çalıştığı binada ölü bulundu. Özdemir'in kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsiyle belirlenecek.
Ömerağa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi´ndeki bir apartmanda görevli olan Necip Özdemir, bina içerisinde kendileri için ayrılan ofiste hareketsiz bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Yapılan incelemede, Özdemir'in vanayı kapatmadan musluk değiştirmeye çalıştığı ve bu nedenle odayı su bastığı görüldü. Özdemir'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR
2023-05-23 16:03:14
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