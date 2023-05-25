Erol POLAT/ GEBZE(Kocaeli),(DHA)KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde kaza nedeniyle sağ şeritte duran TIR'a arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Gürkan Demir, hayatını kaybetti.
Kaza, gece saatlerinde D-100 kara yolu Köşklü Çeşme Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İsmet Tat idaresindeki 41 P 1557 plakalı servis midibüsü, Ali Cafer Ekşi'nin kullandığı 34 DED 769 plakalı TIR'ın yan aynasına çarptı. 2 sürücü, kaza tutanağı tutmak için araçlarını yolun sağ şeridine çekti. Bu sırada Gürkan Demir'in kullandığı 41 AJL 404 plakalı motosiklet, sağ şeritteki TIR'a arkadan çarptı. Sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demir, hayatını kaybetti. 2 sürücü gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Erol POLAT
2023-05-25 08:20:13
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