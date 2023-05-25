Ayrıldığı kadını tabancayla vurarak ağır yaraladı

Erol POLAT/GEBZE(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde Erdoğan Özdemir, dini nikahla birlikte yaşayıp, bir süre önce ayrıldığı Dürdane K.´yi çıkan tartışmada tabancayla vurarak ağır yaraladı. Polis tarafından gözaltına alınan Özdemir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, dün sabah saatlerinde Gebze ilçesi Güzeller Mahallesi Bağdat Caddesi´nde meydana geldi. Dürdane K. ile dini nikahla birlikte yaşayıp, bir süre önce ayrıldığı Erdoğan Özdemir, cadde üzerinde karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Özdemir, belinden çıkardığı tabancayla Dürdane K.´ye, görgü tanıklarının iddiasına göre 'Hayatımı mahvettin' diyerek peş peşe 4 el ateş etti. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Dürdane K., ağır yaralandı. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dürdane K., Gebze Fatih Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Dürdane K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan Erdoğan Özdemir, emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Erol POLAT
2023-05-25 14:30:08
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