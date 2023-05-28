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Ayrılmak isteyen kız arkadaşını sokak ortasında vurdu

DHA

Ayrılmak isteyen kız arkadaşını sokak ortasında vurdu


Alişan KOYUNCU/KARTEPE(Kocaeli),(DHA) KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde U.Ö., kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Ö.Y.'yi (23) sokak ortasında tabanca ile vurarak yaraladı.
Olay, gece saatlerinde Ataevler Mahallesi Sarımeşe Yolu Caddesi'nde meydana geldi. U.Ö., kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Ö.Y. ile buluştu. Kullandıkları araçlardan inen çift, sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile U.Ö., tabanca ile kız arkadaşına peş peşe ateş açtı. Bacağına 5 mermi isabet eden Ö.Y. yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Ö.Y., sağlık ekiplerince Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kartepe Alişan KOYUNCU
2023-05-28 10:28:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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