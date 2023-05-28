Oy verme işlemi bitimine dakikalar kala gelinlik ve damatlıkla geldiler



Alişan KOYUNCU-Dinçer AKBİR/DERİNCE(Kocaeli),(DHA) KOCAELİ´nin Derince ilçesinde Tuba-Kadir Marangoz çifti oy verme işleminin tamamlanmasına dakikalar kala sandığa gelinlik ve damatlıkla gelerek oy kullandı.

Kocaeli´de Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için oy verme işlemi sabah saatlerinde başladı. Saat 08.00´den itibaren vatandaşlar oylarını verecekleri okullara gitti. Derince ilçesinde yaşayan Tuba-Kadir Marangoz çifti ise oy verme işleminin tamamlanmasına dakikalar kala 16.45´te gelinlik ve damatlıkla oy verecekleri Bekir Sıtkı Özer Ortaokulu´na geldi. Okul bahçesine giren çifti, bahçede bulunan diğer seçmenler ve görevliler alkışlarla karşıladı. Damat Kadir Marangoz´un 1036 numaralı sandıkta oyunu kullanmasının ardından çift okuldan ayrıldı. Gelin Tuba Marangoz´un ise henüz ikametini aldırmadığı için kendi oyunu sabah saatlerinde başka bir okulda kullandığı öğrenildi.

'ANCAK YETİŞEBİLDİK'

Oy verme işleminin ardından konuşan damat Kadir Marangoz "Vatanımız ve milletimiz için hayırlı olsun. Düğün telaşındayız ama yine de gelip oyumuzu kullandık. Dakikalar kala yetiştik, ancak yetişebildik baya bir telaşımız vardı" dedi. Gelin Tuba Marangoz ise "Telaş içerisindeyiz yine de oyumuzu kullanmak istedik vatanımız için en güzeli olur inşallah" diye konuştu. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Derince Alişan KOYUNCU-Dinçer AKBİR

2023-05-28 17:19:43



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.