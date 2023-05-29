Atölyenin çatısı alev alev yandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Alişan KOYUNCU/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Başiskele ilçesinde çelik konstrüksiyon sistemleri üreten atölyenin çatısında tadilat yapıldığı sırada çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında çatıda zarar oluştu.

Sepetlipınar Mahallesi Ansa Sokak´ta saat 14.30 sıralarında, çelik konstrüksiyon sistemleri üreten atölyenin çatısında tadilat yapıldığı sırada yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Çatıda zarara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Başiskele Alişan KOYUNCU

2023-05-29 16:01:37



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.