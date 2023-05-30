Otomobilin bagajındaki uyuşturucuyu 'Millov' buldu

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT'te polisin durdurduğu otomobilde narkotik köpeği 'Millov' ile yapılan aramalarda 2 kilo 700 gram esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda uygulama yaptı. Uygulama kapsamında TEM'in İzmit geçişinde şüphe üzerine bir otomobil durduruldu. Otomobilde narkotik köpeği 'Millov' ile arama yapıldı. 'Millov'un tepki verdiği bagajda, 5 paket halinde 2 kilo 700 gram esrar ele geçirildi. Araç sürücüsü gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN
2023-05-30 10:57:59
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