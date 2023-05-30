Hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı; kaza anı kamerada



Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Fatih Mahallesi İstiklal Caddesi´nde meydana geldi. İbrahim S. yönetimindeki 41 NV 949 plakalı hafif ticari araç dönüş için sola manevra yaptığı sırada karşı yönden gelen A.E.Ş. (17) idaresindeki motosiklet ile çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü ve arkasında oturan E.K.T. (16) yola savrularak ağır yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hafif ticari aracın dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen motosikletle çarpışması ve motosikletteki 2 kişinin savrularak yere düşmesi yer aldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI

2023-05-30 20:17:27



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